خرائط جوجل تطلق أداة تتيح لك استكشاف 15 مدينة فعليًا وتعمل داخل المبانى

(MENAFN
- Youm7) ستتيح أداة العرض الشامل
Immersive View لخرائط جوجل القيام بجولة افتراضية مفصلة من خلال هاتفك، حيث سيتم طرح الميزة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، وستسمح للمستخدمين باستكشاف نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة للمدن وحتى النظر حول المباني من الداخل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من خلال الجمع بين الملايين من صور التجول الافتراضي وصور الأقمار الصناعية، أتاحت جوجل الأداة في 15 مدينة بما في ذلك لندن ودبلن وباريس.
وتقول جوجل، إن الأداة تهدف إلى مساعدة الأشخاص على اكتشاف الطرق ذات المناظر الخلابة، وتسهيل التنقل من خلال محاكاة الطقس وحركة المرور على الطريق.
أعلنت جوجل لأول مرة عن أداة Immersive View العام الماضي، ولكن بدءًا من هذا الأسبوع، سيتمكن المستخدمون من استخدامها للطرق في مدن مختارة لأول مرة.
كما أنه من خلال اختيار الوقت المقصود من اليوم، يمكن للمستخدمين استكشاف خريطة متعددة الأبعاد للطريق بما في ذلك تأثيرات الطقس المتوقعة والإضاءة وحتى التنبؤات المرورية.
قال كريس فيليبس، نائب الرئيس والمدير العام لفريق Geo في جوجل، إن الذكاء الاصطناعي سيكون جزءًا أساسيًا من التطوير المستقبلي لخرائط جوجل.
وأضاف فيليبس: "نعتقد أننا عند نقطة تحول في هذه الرحلة لبناء مستقبل الخرائط، وهذا يقوده الذكاء الاصطناعي".
يتم إنشاء الخرائط التفصيلية ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تسمى حقول الإشعاع العصبي، والتي تحول الصور ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، وباستخدام هذه التقنية، تقول جوجل إنها قادرة على إعادة إنشاء السياق الكامل للموقع بما في ذلك الإضاءة والأنسجة وتفاصيل الخلفية.
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