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خرائط جوجل تطلق أداة تتيح لك استكشاف 15 مدينة فعليًا وتعمل داخل المبانى

10/27/2023 2:41:47 PM
(MENAFN- Youm7) ستتيح أداة العرض الشامل
Immersive View لخرائط جوجل القيام بجولة افتراضية مفصلة من خلال هاتفك، حيث سيتم طرح الميزة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، وستسمح للمستخدمين باستكشاف نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة للمدن وحتى النظر حول المباني من الداخل.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من خلال الجمع بين الملايين من صور التجول الافتراضي وصور الأقمار الصناعية، أتاحت جوجل الأداة في 15 مدينة بما في ذلك لندن ودبلن وباريس.



وتقول جوجل، إن الأداة تهدف إلى مساعدة الأشخاص على اكتشاف الطرق ذات المناظر الخلابة، وتسهيل التنقل من خلال محاكاة الطقس وحركة المرور على الطريق.



أعلنت جوجل لأول مرة عن أداة Immersive View العام الماضي، ولكن بدءًا من هذا الأسبوع، سيتمكن المستخدمون من استخدامها للطرق في مدن مختارة لأول مرة.



كما أنه من خلال اختيار الوقت المقصود من اليوم، يمكن للمستخدمين استكشاف خريطة متعددة الأبعاد للطريق بما في ذلك تأثيرات الطقس المتوقعة والإضاءة وحتى التنبؤات المرورية.



قال كريس فيليبس، نائب الرئيس والمدير العام لفريق Geo في جوجل، إن الذكاء الاصطناعي سيكون جزءًا أساسيًا من التطوير المستقبلي لخرائط جوجل.

وأضاف فيليبس: "نعتقد أننا عند نقطة تحول في هذه الرحلة لبناء مستقبل الخرائط، وهذا يقوده الذكاء الاصطناعي".



يتم إنشاء الخرائط التفصيلية ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تسمى حقول الإشعاع العصبي، والتي تحول الصور ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، وباستخدام هذه التقنية، تقول جوجل إنها قادرة على إعادة إنشاء السياق الكامل للموقع بما في ذلك الإضاءة والأنسجة وتفاصيل الخلفية.
















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