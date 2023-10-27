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الحكومة الدنماركية تقدم مشروع قانون جديدا لحظر حرق نسخ من المصحف

10/27/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدمت الحكومة الدنماركية مشروع قانون معدلا لحظر حرق المصحف الشري على أراضيها، بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب صعوبات تنفيذه.
وقالت وزارة العدل في بيان «لقد تم تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد».
وكان يستهدف في الأساس تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة. وستتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي ستعقد في 14 نوفمبر.
وأعلنت الحكومة في نهاية أغسطس الماضي أنها تريد سن تشريع في هذا الشأن بعد حرق المصحف على أراضيها، الأمر الذي أثار غضبا داخل الدول الإسلامية.
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد في بيان، «مع التغييرات التي نقترحها، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم»، مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي للبلاد قد اشتد.
وكانت وكالة الهجرة السويدية أعلنت الخميس طرد العراقي سلوان موميكا الذي أحرق مصاحف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم، ما اثار موجة استياء عارمة في الدول الاسلامية.
وقال تلفزيون (تي.في4) إن «وكالة الهجرة قررت طرد هذا الشخص من السويد. ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024».
وقالت وكالة الهجرة السويدية في يوليو الماضي إنها ستقوم بإعادة فحص تصريح إقامة هذا الرجل.

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