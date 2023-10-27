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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى مؤتمر سلام في الشرق الأوسط

10/27/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال بيدرو سانشيز القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني الجمعة إن مجلس الاتحاد الأوروبي قبل الاقتراح الإسباني بعقد مؤتمر للسلام في غضون ستة أشهر بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال سانشيز في مؤتمر صحافي في بروكسل، إن إسبانيا ضغطت خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 لكي يطالب التكتل بوقف فوري لإطلاق النار، لكن بعض الدول عارضت الصياغة.
وقال إنه بدلا من ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على الدعوة إلى «هدنة إنسانية» وفتح ممرات المساعدات للمدنيين في غزة، كوسيلة للتوصل إلى توافق في الآراء.
وأضاف أنه في مقابل هذه التسوية، قبل الاتحاد اقتراح مؤتمر مدريد للسلام، والذي يتضمن مسعى جديدا لإحياء حل الدولتين.
وتتولى مدريد الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الحالي.

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