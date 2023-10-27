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مقتدى الصدر يدعو لإغلاق السفارة الأميركية في العراق بسبب الدعم اللامحدود لإسرائيل

10/27/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة والبرلمان العراقيين الجمعة إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد نظرا «للدعم الأميركي اللامحدود» لإسرائيل.

وقال البيان «إن لم تستجب الحكومة والبرلمان فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقا».

ويعارض الصدر النفوذ الإيراني في العراق مما يميزه عن الزعماء الشيعة الآخرين الذين تربطهم علاقات وثيقة بطهران. كما يعارض الولايات المتحدة ودعا إلى رحيل القوات الأميركية المتبقية من البلاد.

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