مقتدى الصدر يدعو لإغلاق السفارة الأميركية في العراق بسبب الدعم اللامحدود لإسرائيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة والبرلمان العراقيين الجمعة إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد نظرا «للدعم الأميركي اللامحدود» لإسرائيل.
وقال البيان «إن لم تستجب الحكومة والبرلمان فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقا».
ويعارض الصدر النفوذ الإيراني في العراق مما يميزه عن الزعماء الشيعة الآخرين الذين تربطهم علاقات وثيقة بطهران. كما يعارض الولايات المتحدة ودعا إلى رحيل القوات الأميركية المتبقية من البلاد.
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