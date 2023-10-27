ريشي سوناك يواجه تحدي الانتخابات بعد سنة في داونينغ ستريت

MENAFN - Al-Anbaa) بعد سنة على دخوله «10 داونينغ ستريت»، لا تشكل النتائج التي سجلها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مدعاة للاحتفال فيما تبدو الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل صعبة للغاية لحزب المحافظين.



وتولى المصرفي السابق البالغ 43 عاما السلطة في 25 أكتوبر 2022 بعد 49 يوما كارثيا أمضتها ليز تراس في رئاسة الحكومة قبل أن تضطر للاستقالة بعدما أثارت بلبلة في الأسواق مع وعودها بخفض الضرائب من دون تحديد مصادر تمويل لتعويضها.



وكانت تراس خلفت بوريس جونسون الذي استقال في يوليو 2022 بعد سلسلة من الفضائح من بينها حفلات أقيمت في مقر رئاسة الحكومة خالفت إجراءات الاغلاق والتباعد الاجتماعي المعتمدة لمكافحة جائحة «كوفيد-19».



ومنذ ذلك الحين، أتت نكسات عدة في انتخابات فرعية أمام المعارضة العمالية لتبرز الصعوبات التي يواجهها ريشي سوناك في تلميع صورة حزبه الحاكم منذ 13 عاما.



وقال تيم بايل صاحب كتاب حول اليمين المحافظ منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «كلما رأى الناس (أداء) سوناك، تراجع تأييدهم له. فهو لا يجسد السلطة فعلا ولا يعطي بالضرورة الانطباع بأنه يسيطر على مجرى الأحداث».



من جانبه، رأى ريتشارد هايتون الخبير في الشؤون السياسية البريطانية أن سوناك «هدأ الصراعات الداخلية» في صفوف المحافظين و«ساهم في إعادة بعض الهيبة» لمنصب رئيس الوزراء.



لكن الاستاذ المساعد في جامعة ليدز أكد أن ريشي سوناك «يواجه صعوبة في اقتراح رؤية متماسكة أو مقنعة» تلقى صدى إيجابيا لدى الناخبين.



وتظهر استطلاعات الرأي منذ أكثر من عام تحسنا كبيرا جدا للعماليين قبل الانتخابات التشريعية.



وأكد ديڤيد جيفيري الاستاذ المحاضر في العلوم السياسية في جامعة ليڤربول أن جهود سوناك لاستعادة زمام المبادرة «ليست كافية بتاتا».

«رهينة» وعوده



في يناير الماضي، عرض رئيس الوزراء البريطاني أولويات ولايته الخمس ومن بينها: خفض التضخم إلى النصف وانعاش الاقتصاد ومنع مراكب المهاجرين من عبور المانش انطلاقا من فرنسا.



وتراجع مستوى التضخم لكنه يبقى عند 6.7% ولايزال النمو منخفضا فيما وصل أكثر من 26 ألف مهاجر إلى السواحل الإنجليزية منذ يناير 2023 في مقابل 46 ألفا العام الماضي.



ورأى يفيد جيفيري أن سوناك «بات رهينة» وعوده.



ودفع ذلك رئيس الوزراء إلى تغيير استراتيجيته خلال الخريف مقدما نفسه على أنه مرشح التغيير في وجه المرشح العمالي كير ستارمر مع أن المحافظين يتولون السلطة منذ 13 عاما.



فدافع سوناك بقوة عن السائقين وتراجع عن بعض السياسات المراعية للبيئة، وأكد خلال المؤتمر العام للحزب خلال الشهر الجاري التخلي عن بناء جزء من خط مكلف جدا للقطارات السريعة.



ورغم هذه الاعلانات، تراجعت شعبية ريشي سوناك إلى أدنى مستوى لها الشهر الماضي. وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه مؤخرا أن العماليين يتقدمون 12 نقطة على المحافظين.



ورأى بايل خبير الشؤون السياسية في جامعة كوين ماري في لندن «يبدو انهم استنفدوا كل ذخائرهم».



وبات رئيس الوزراء يعول على تحسن في الوضع الاقتصادي ما من شأنه أن يعطي بعض الدعم للبريطانيين الذين يعانون منذ أشهر من أزمة غلاء معيشة حادة.



وتفيد بيانات حديثة بأن تحسن الأجور تجاوز التضخم للمرة الأولى منذ قرابة السنتين في المملكة المتحدة ما يشكل بارقة أمل للحكومة.

ويتوقع خبراء أن يكثف سوناك من هجماته الشخصية على زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر.

لكن تيم بايل رأى أن الناخبين حسموا خيارهم من الآن «وهم يريدون ببساطة التغيير، ولا يجسد لا هو (سوناك) ولا هم (المحافظون) ذلك».