ماكرون علينا أن نبدأ جولة جديدة من المفاوضات على أساس حل الدولتين

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، علينا أن نبدأ جولة جديدة من المفاوضات على أساس حل الدولتين.
واضاف في مؤتمر صحافي ان بلاده تسعى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة.
وعلى إسرائيل أن تستهدف الإرهابيين بشكل دقيق دون تعريض المدنيين للخطر.
وتابع، ان فرنسا فقدت 35 من مواطنيها في الهجمة الإرهابية لحماس.
وقال: بنينا ائتلافا إنسانيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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