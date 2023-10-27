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ماكرون علينا أن نبدأ جولة جديدة من المفاوضات على أساس حل الدولتين

10/27/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، علينا أن نبدأ جولة جديدة من المفاوضات على أساس حل الدولتين.
واضاف في مؤتمر صحافي ان بلاده تسعى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة.
وعلى إسرائيل أن تستهدف الإرهابيين بشكل دقيق دون تعريض المدنيين للخطر.
وتابع، ان فرنسا فقدت 35 من مواطنيها في الهجمة الإرهابية لحماس.
وقال: بنينا ائتلافا إنسانيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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