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جبهة تحت الأرض مدينة أنفاق حماس تحت غزة عقبة خفية أمام إسرائيل

10/27/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقول مصادر أمنية إن ما ينتظر القوات البرية الإسرائيلية في غزة هو شبكة أنفاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الممتدة لمئات الكيلومترات ويصل عمقها إلى 80 مترا، ووصفتها رهينة أفرج عنها بأنها «شبكة عنكبوت».
ووصفها خبير بأنها «أكبر بعشرة أمثال من أنفاق فيت كونغ»، أو الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام.
وقالت مصادر مطلعة في الغرب والشرق الأوسط إن حماس لديها أنواع مختلفة من الأنفاق الممتدة أسفل قطاع غزة الساحلي الذي تبلغ مساحته 360 كيلومترا مربعا وأسفل حدوده، بما في ذلك أنفاق للهجوم والتهريب والتخزين والعمليات.
وذكر مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تعتقد أن القوات الخاصة الإسرائيلية ستواجه تحديا لم يسبق له مثيل إذ سيتعين عليها خوض قتال مع حماس مع محاولة تجنب قتل الرهائن المحتجزين تحت الأرض.
وأشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضا إلى أن معركة العراق التي استمرت تسعة أشهر لاستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش قد تكون أسهل مقارنة مع ما ينتظر أن يواجهه الإسرائيليون، فمن المرجح أن تكون هناك «كثير من العبوات الناسفة وكثير من الأفخاخ الملغومة وعمليات طاحنة حقا».
وعلى الرغم من أن إسرائيل أنفقت كثيرا على وسائل كشف الأنفاق، بما في ذلك حاجز تحت الأرض مزود بأجهزة استشعار أطلقت عليه اسم «الجدار الحديدي»، لا يزال يعتقد أن حماس لديها أنفاق تصلها بالعالم الخارجي.
وبعد جولة التصعيد في 2021، قال يحيى السنوار القيادي في حماس «يقولون إنهم دمروا 100 كيلومتر من أنفاق حماس. أنا أقول لكم إن ما لدينا من أنفاق في قطاع غزة يزيد على 500 كيلومتر. ولو صحت روايتهم فإنهم دمروا 20 بالمئة فقط».
لم يتسن التأكد من تصريحات السنوار الذي يعتقد أنه لجأ إلى الأنفاق قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع.
لكن التقديرات بامتداد الأنفاق لمئات الكيلومترات تحظى بقبول على نطاق واسع لدى المحللين الأمنيين، على الرغم من أن طول الشريط الساحلي المحاصر لا يتجاوز 40 كيلومترا.
وفي ظل سيطرة إسرائيل الكاملة على المداخل الجوية والبحرية لغزة وعلى 59 كيلومترا من حدودها البرية البالغ طولها 72 كيلومترا، توفر الأنفاق إحدى السبل القليلة أمام حماس لجلب الأسلحة والعتاد والأفراد.
وبينما تتكتم هي والجماعات الفلسطينية الأخرى على المعلومات بشأن شبكاتها، قالت يوشيفيد ليفشيتز (85 عاما) الرهينة الإسرائيلية التي أفرج عنها هذا الأسبوع «بدت مثل شبكة العنكبوت، أنفاق كثيرة جدا، سرنا كيلومترات تحت الأرض».
وتعتقد حماس أنه مع التفوق العسكري الإسرائيلي سواء بالقدرات الجوية أو بالآليات العسكرية المدرعة، فإن الأنفاق هي وسيلة لتقليص بعض هذه المزايا من خلال إجبار الجنود الإسرائيليين على التحرك تحت الأرض في مساحات ضيقة يعرفها مقاتلو حماس عن ظهر قلب.
وتقول مصادر أمنية إسرائيلية إن القصف الجوي المكثف ألحق أضرارا طفيفة بالبنية التحتية للأنفاق إذ تمكنت وحدة من الضفادع البشرية التابعة لحماس قبل ايام من شن هجوم عبر البحر استهدف تجمعات سكنية ساحلية بالقرب من غزة.
وقال أمير أفيفي القائد السابق بالجيش الإسرائيلي «على الرغم من هجومنا المكثف لأيام وأيام، فإن قيادة (حماس) لا تزال متماسكة إلى حد كبير وقادرة على توجيه الأوامر والسيطرة، بل وحتى قادرة على محاولة شن هجمات مضادة». وتقلد أفيفي مناصب كبيرة منها نائب قائد فرقة غزة المكلفة بالتعامل مع مسألة الأنفاق.
وأضاف «توجد مدينة بأكملها أسفل غزة على عمق يتراوح ما بين 40 و50 مترا. ثمة مخابئ ومقرات ومخازن وبالطبع هي متصلة بأكثر من ألف موقع لإطلاق الصواريخ».
وتقدر مصادر أخرى عمق الأنفاق بما يصل إلى 80 مترا.
وقال مصدر أمني غربي «تمتد لأميال. إنها مصنوعة من الخرسانة وبشكل جيد جدا. تخيل أنها تبلغ عشرة أمثال أنفاق فيت كونغ. كانت لديهم أعوام وكثير من المال لحفرها».
تأسست حماس في غزة عام 1987 ويعتقد أنها بدأت حفر الأنفاق في منتصف تسعينيات القرن الماضي حينما منحت إسرائيل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات بعض الحكم الذاتي في غزة.
وشبكة الأنفاق من الأسباب الرئيسية في قوة حماس في غزة عنها في الضفة الغربية المحتلة حيث تعوق المستوطنات والقواعد العسكرية وأجهزة المراقبة الإسرائيلية إدخال أي شيء من الأردن.
وصار حفر الأنفاق أسهل في 2005 حينما سحبت إسرائيل الجنود والمستوطنين من غزة وفازت حماس في انتخابات 2006.
وبعد ذلك بفترة وجيزة أسرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وقتلت اثنين آخرين بعد حفر نفق لمسافة 600 متر لمداهمة قاعدة كرم أبو سالم على حدود غزة.
وعلى الرغم من أن الأنفاق العسكرية ظلت بعيدة عن الأعين، فقد تباهى المهربون في غزة خلال تلك الحقبة بأنفاقهم التجارية.
كان عرض الأنفاق نحو متر واحد واستخدمت محركات الرافعات لنقل البضائع على طول الأرضيات الرملية في براميل وقود.
وقال جويل روسكين عالم تضاريس الأرض والجيولوجيا بجامعة بار إيلان الإسرائيلية إن من الصعب رسم خريطة دقيقة لشبكة الأنفاق من السطح أو الفضاء، مضيفا أن المعلومات شديدة السرية ضرورية من أجل وضع خريطة ثلاثية الأبعاد وتخيل الصور.
ومن بين وحدات النخبة المكلفة بالنزول تحت الأرض وحدة ياهالوم، وهي وحدة قوات خاصة من سلاح الهندسة القتالية الإسرائيلي، وهي الوحدات المتخصصة في كشف الأنفاق وإخلائها وتدميرها.
وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق مقاتلي ياهالوم وقال لهم «أعتمد عليكم، شعب إسرائيل يعتمد عليكم».
وقالت مصادر إسرائيلية إن ما ينتظرهم أمر جسيم وإنهم يواجهون عدوا أعاد تنظيم نفسه وتعلم من العمليات الإسرائيلية السابقة في 2014 و2021.
وقال أمنون سوفرين القائد السابق لسلاح الهندسة القتالية «سيكون هناك الكثير من الأفخاخ الملغومة. لديهم أسلحة حرارية لم تكن لديهم في 2021 وهي أكثر فتكا. وأعتقد أنهم حصلوا على الكثير من أنظمة الأسلحة المضادة للدبابات التي سيحاولون أن يضربوا بها ناقلات الجنود المدرعة والدبابات».
وأضاف سوفرين، الذي كان أيضا رئيسا سابقا لإدارة المعلومات الميدانية في الموساد، أن حماس ستحاول أيضا اختطاف جنود.
وقالت دافني ريتشموند باراك الأستاذة بجامعة رايتشمان الإسرائيلية ومؤلفة كتاب «حرب الأنفاق» إن الصراعات في سورية والعراق غيرت الموقف.
وأضافت «على الأرجح أن ما سيواجهه الجيش الإسرائيلي داخل الأنفاق هو أيضا جميع الخبرات والمعرفة التي اكتسبتها جماعات أخرى وجرى نقلها إلى حماس».

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