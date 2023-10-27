السلطات الأميركية تواصل مطاردة منفذ مجزرة لويستون وتطلب من السكان التزام مواقعهم لليوم الثاني

MENAFN - Al-Anbaa) جددت السلطات الأميركية مطالبتها سكان مدينة لويستون بولاية مين، البقاء في منازلهم وأماكن تواجدهم، فيما واصلت مطاردة المسلح الذي ارتكب مجزرة أودت بحياة 22 شخصا مساء الاربعاء الماضي.

وكشفت السلطات هوية منفذ الهجوم المسلح، وقالت إن الاحتياطي في الجيش الأميركي روبرت كارد خطط بشكل جيد ومنذ مدة طويلة لهجومه وانه جهز مسبقا عدة أماكن للاختباء، بحسب ما نقلت محطة فوكس نيوز.

ولم تتمكن قوات انفاذ القانون الأميركية حتى بعد يومين من تحديد موقع كارد البالغ 40 عاما وهو ما شكل احراجا للشرطة التي قالت انه يواجه 8 مذكرات اعتقال واتهامات بالقتل وحذرت من انه لا يزال مسلحا ويشكل خطرا، كونه مدربا على الرماية معتمدا في احتياط الجيش الاميركي، وهو ما جعل مهمة مطاردته تشكل تحديا عالي الخطورة لقوات تطبيق القانون الاميركية.

وكان قتل 22 شخصا على الأقل وأصيب «عدد أكبر بكثير» بجروح برصاص مسلح أطلق النار في عدة مواقع بمدينة لويستون بولاية مين في شمال الولايات المتحدة الاميركية، حسبما أعلنت السلطات.

وقال عضو مجلس بلدية مدينة «لويستون» روبرت مكارثي لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية إن «السلطات أكدت مقتل 22 شخصا وإصابة عدد أكبر بكثير» بجروح في الهجوم الذي نفذه وفقا لوسائل إعلام مسلح أطلق النار في صالة للبولينغ وفي مطعم وحانة.