إسرائيل تشن أعنف هجوم منذ بدء الحرب على غزة ورشقات صاروخية تمطر تل أبيب وأسدود

MENAFN - Al-Anbaa) شن الجيش الإسرائيلي هجمات مكثفة على غزة هي الأعنف والأكثر كثافة منذ بدء الحرب على القطاع قبل 3 اسابيع.

وتسبب القصف في قطع الاتصالات والانترنت عن غزة، فيما اعتبره مراقبون ربما يكون مؤشرا على اقتراب الاجتياح البري الإسرائيلي

المحتمل

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من جهة أخرى، أطلقت المقاومة رشاقات صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل حيث دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وأسدود، والرملة، ومطار اللد ومستوطنة موديعين شمالغربالقدس.