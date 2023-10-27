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إسرائيل تشن أعنف هجوم منذ بدء الحرب على غزة ورشقات صاروخية تمطر تل أبيب وأسدود

10/27/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شن الجيش الإسرائيلي هجمات مكثفة على غزة هي الأعنف والأكثر كثافة منذ بدء الحرب على القطاع قبل 3 اسابيع.

وتسبب القصف في قطع الاتصالات والانترنت عن غزة، فيما اعتبره مراقبون ربما يكون مؤشرا على اقتراب الاجتياح البري الإسرائيلي
المحتمل
.

من جهة أخرى، أطلقت المقاومة رشاقات صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل حيث دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وأسدود، والرملة، ومطار اللد ومستوطنة موديعين شمال
غرب
القدس.

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