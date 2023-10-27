إسرائيل تشن أعنف هجوم منذ بدء الحرب على غزة ورشقات صاروخية تمطر تل أبيب وأسدود

(MENAFN
- Al-Anbaa) شن الجيش الإسرائيلي هجمات مكثفة على غزة هي الأعنف والأكثر كثافة منذ بدء الحرب على القطاع قبل 3 اسابيع.
وتسبب القصف في قطع الاتصالات والانترنت عن غزة، فيما اعتبره مراقبون ربما يكون مؤشرا على اقتراب الاجتياح البري الإسرائيلي
المحتمل
.
من جهة أخرى، أطلقت المقاومة رشاقات صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل حيث دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وأسدود، والرملة، ومطار اللد ومستوطنة موديعين شمال
غرب
القدس.
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