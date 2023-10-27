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توغل بري إسرائيلي جديد في غزة والأمم المتحدة تحذر العديد من الأشخاص سيموتون قريبا جراء حصار القطاع

10/27/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الجيش الإسرائيلي ومصادر فلسطينية الجمعة إن الجيش الإسرائيلي توغل في منطقة مفتوحة قرب السياج الفاصل في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة ومخيم البريج وسط القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء «شينخوا» فجر الجمعة إنها سجلت عمليتي توغل بري على أطراف بيت حانون ومخيم البريج وسط إطلاق نار كثيف، مشيرة إلى أن الدبابات والآليات الاسرائيلية تقدمت عشرات الأمتار في المنطقتين لكنها بقيت في مناطق مفتوحة وقريبة من السياج.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تتوغل فيها القوات الاسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء القتال مع حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات المتوغلة استهدفت أسلحة مضادة للدبابات فيما يعتقد مراقبون أنه جاء من أجل تحضير لاجتياح بري عميق في القطاع.
وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات من المشاة والمدرعات والهندسة نفذت توغلا بريا في قطاع غزة ليلا وعملت هناك لعدة ساعات، وهاجمت أهدافا تابعة لحماس.
وقالت تقارير إعلامية نقلا عن الجيش الإسرائيلي إن القوات قد غادرت المنطقة دون أي إصابات بعد تنفيذ العملية البرية.
في الأثناء، حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من أن «العديد من الأشخاص سيموتون» جراء الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع «تنهار».
وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني «بينما نتحدّث، يموت الناس في غزة. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة»، مضيفا أن «الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي».
الى ذلك، أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها من أن «جرائم حرب» قد تكون ترتكب في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني «نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة ردا على هجمات حماس الوحشية التي ترتقي أيضا إلى جرائم حرب».

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