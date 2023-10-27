مجلس السيادة السوداني يجتمع للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل 6 أشهر

MENAFN - Al-Anbaa) عقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان اجتماعا بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، هو الأول للمجلس منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل الماضي.

وأفاد بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة أن رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان ترأس الاجتماع، بحضور نائبه مالك عقار وعضوي المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق مهندس إبراهيم جابر.

وتداول الاجتماع حول الأوضاع الراهنة في البلاد، ولاسيما الأوضاع الأمنية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتطرق الاجتماع «للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين الأبرياء، والتخريب المتعمد للمرافق والمنشآت العامة»، وأشاد بـ «التفاف المواطنين ودعمهم للقوات المسلحة».

وأشاد الاجتماع كذلك بـ«الأدوار العظيمة» التي تقوم بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في التصدي لما وصفها بـ«المحاولات اليائسة» للدعم السريع والتي «تستهدف أمن واستقرار الوطن».

كما تناول الاجتماع «قضايا معاش الناس ومجهودات الحكومة في تأمين الغذاء والدواء للمواطنين في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد».