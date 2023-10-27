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دخول كامل صهاريج النفط العراقي العالقة إلى الأردن

10/27/2023 2:38:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة دخول كامل صهاريج نقل النفط الخام العراقي عبر حدود طريبيل الى أراضي المملكة.

وأشارت إلى وصول 33 صهريجا تشكل آخر كميات النفط العراقي للشهر الحالي، علما بأن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من ٤٤ يوما و مخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين.

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