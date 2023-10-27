دخول كامل صهاريج النفط العراقي العالقة إلى الأردن

دخول كامل صهاريج النفط العراقي العالقة إلى الأردن
التاريخ
10/27/2023 2:38:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة دخول كامل صهاريج نقل النفط الخام العراقي عبر حدود طريبيل الى أراضي المملكة.
وأشارت إلى وصول 33 صهريجا تشكل آخر كميات النفط العراقي للشهر الحالي، علما بأن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من ٤٤ يوما و مخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين.
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