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الحديدي يضمن أول ميدالية للملاكمة ببطولة آسيا للشباب

10/27/2023 2:38:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضمن لاعب المنتخب الوطني للشباب عمر الحديدي أول ميدالية، بعد بلوغه المربع الذهبي بمنافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين، التي تقام في العاصمة الكازخية أستانا.
وتمكن الحديدي أمس من تجاوز منافسه التايلندي ريتانان نويمانغ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من وزن تحت 63.5 كغم، علما بأنه فاز في مواجهته السابقة على ايرنيست كي كو من هونغ كونغ.
وودع اللاعب قيس عشيش أمس منافسات البطولة من الدور ذاته على يد التايواني كاي سوان وانغ، بداعي إصابة اللاعب الأردني، لينضم لقائمة المودعين من المنتخب وهم ماهر مشاعلة، عمر قريش، راشد حياصات وأوس عشيش.
وتقام اليوم مواجهتين عبر يامن فحماوي في ربع النهائي من (وزن تحت 70 كغم)، مع الفائز من مواجهة الإيراني صالح مصباحي والأوزبكي ألبوميش ماتكاريموف، بمنافسات الناشئين، فيما تلتقي نادين المناصير بمنافسات الناشئات في ربع النهائي مع الكازاخية زاسولان بيردالي، في (وزن تحت 48 كغم)
وعلى صعيد منفصل، قام اتحاد الملاكمة أول من أمس ببعض التعديلات على المناصب في مجلس إدارة الاتحاد، حيث تم تعيين الأمير نايف بن عاصم رئيسا للاتحاد بدلا من سعد جابر الذي أصبح نائبا للرئيس إلى جانب مازن القاضي.
وتم تعيين وليد جرار أمينا للسر، وصالح سمارة أمينا للصندوق، وعضوية كل من ختام آي وإيناس حسيبا.

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