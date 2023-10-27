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أحمد هندي ينتزع ذهبية دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

10/27/2023 2:38:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - توج لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد هندي، اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية، وذلك ضمن منافسات دفع الجلة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح بطل بارالمبيك طوكيو 2020 وبطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي في حصد المركز الأول بعد أن تمكن من دفع الجلة لفئة F34 لمسافة وصلت إلى 11.93 مترا.
وتعتبر هذه هي ثاني ميدالية ذهبية يحققها على مستوى دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث كان قد توج كذلك بالميدالية الذهبية في النسخة الماضية والتي جرت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا العام 2018.
ورفع الأردن رصيد ميدالياته في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) إلى6 ميداليات تشمل 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين.
وتعتبر هذه هي النسخة الأفضل لحصيلة ميداليات الأردن في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية متفوقةً على النسخة الأولى والذي نال خلالها الأردن3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين.
وتحققت ميداليات الأردن في النسخة الحالية عبر كل من الأبطال والبطلات : عمر قرادة - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 49 كغم) ونبيل مقابلة - ذهبية (سباق 1500 متر فئة T13) وعبدالكريم خطاب - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 88 كغم) وأحمد هندي - ذهبية (دفع الجلة فئة) F34 وأسماء عيسى - فضية (رفع الأثقال لوزن 79 كغم) وثروت الحجاج - فضية (رفع الأثقال لوزن 86 كغم).
هذا وسيحظى البطل أحمد هندي بشرف رفع العلم الأردني في حفل الختام والذي سيقام في ستاد هانغتشو الأولمبي يوم غد السبت.

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