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ثروت الحجاج تحصد فضية رفع الأثقال في الألعاب الآسيوية البارالمبية

10/27/2023 2:38:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أحرزت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، ثروت الحجاج، اليوم الجمعة، الميدالية الفضية، ضمن منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تُختتم يوم غد في مدينة هانغتشو الصينية.
ونجحت "الحجاج" في نيل الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن 86 كغم بعد أن تمكنت من رفع 122 كغم .

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