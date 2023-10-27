ثروت الحجاج تحصد فضية رفع الأثقال في الألعاب الآسيوية البارالمبية

ثروت الحجاج تحصد فضية رفع الأثقال في الألعاب الآسيوية البارالمبية
التاريخ
10/27/2023 2:38:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أحرزت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي،
ثروت الحجاج، اليوم الجمعة، الميدالية الفضية، ضمن منافسات النسخة الرابعة من دورة
الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تُختتم يوم غد في مدينة هانغتشو الصينية.
ونجحت "الحجاج" في نيل الميدالية الفضية
ضمن منافسات وزن 86 كغم بعد أن تمكنت من رفع 122 كغم .
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