Saturday, 28 October 2023 06:40 GMT

منتخب الكراتيه يلاقي نظيره المصري في نهائيات القتال الجماعي ببطولة العالم

10/27/2023 2:38:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- ي واجه المنتخب الوطني للكراتيه يوم الأحد المنتخب المصري في نهائي منافسات القتال الجماعي للمرة الأولى في بطولة العالم للكراتيه لفئة الكبار والتي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست.
ووصل المنتخب الوطني للقتال الجماعي إلى النهائيات بعد فوزه اليوم في جميع الأداور ولم يخسر أي مباراة حيث فاز في الدور الأول على كوسوفو 3-0 ، وفي الثاني فاز على إيطاليا 3-0، و في الدور ربع النهائي على سلوفيكيا 3-0 وفي دور نصف النهائي فاز على أذربيجان 3-0.
ويخوض غدا لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت67) نزالاتهما على ‏الميدالية البرونزية.

MENAFN27102023000072011014ID1107320282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث