منتخب الكراتيه يلاقي نظيره المصري في نهائيات القتال الجماعي ببطولة العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- ي
واجه المنتخب الوطني للكراتيه
يوم الأحد المنتخب المصري في نهائي منافسات القتال الجماعي للمرة الأولى في
بطولة العالم للكراتيه لفئة الكبار والتي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست.
ووصل المنتخب الوطني للقتال الجماعي إلى النهائيات بعد فوزه اليوم في جميع الأداور ولم يخسر أي مباراة حيث فاز في
الدور الأول على كوسوفو 3-0 ، وفي الثاني فاز على إيطاليا 3-0، و في الدور ربع
النهائي على سلوفيكيا 3-0 وفي دور نصف النهائي فاز على أذربيجان 3-0.
ويخوض غدا لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، محمد الجعفري
(وزن تحت 84 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت67) نزالاتهما على الميدالية البرونزية.
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