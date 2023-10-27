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فرق الإنجليزية واتحاد عمان والأرثوذكسي وبشرى تضع عينها على نهائي سلة الناشئين

10/27/2023 2:38:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تسعى فرق، الإنجليزية واتحاد عمان والأرثوذكسي وشباب بشرى، إلى بلوغ الدور النهائي من مسابقة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، وذلك عندما تخوض مباراة فاصلة فيما بينها اليوم.
ويلتقي فريقا الإنجليزية وشباب بشرى عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، في لقاء سيبث عبر المنصات الرقمية لـ "الغد" بتعليق زيد ساحوري، فيما تشهد الصالة نفسها مواجهة ساخنة تجمع بين فريقي اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة السابعة مساء، وسيتم بثها أيضا عبر "الغد" بتعليق نهاد ماضي.
ويتأهل الفائزان للمنافسة على لقب دوري الناشئين في "سلسلة النهائي"، التي تنطلق يوم بعد غد الاثنين، ويحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة، فيما يلعب الخاسران سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات أيضا لتحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية).
وكانت الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي قد حسمت تأهلها بعدما تصدر الإنجليزية جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، يليه اتحاد عمان ثانيا برصيد 26 نقطة، والأرثوذكسي ثالثا برصيد 23 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات المباشرة عن شباب بشرى، الذي حل رابعا بنفس الرصيد النقطي، في الوقت الذي توقف فيه مشوار الجليل، بحلوله خامسا برصيد 21 نقطة وكفريوبا سادسا برصيد 18 نقطة وبيت ايدس سابعا برصيد 16 نقطة والأشرفية ثامنا بالمركز الأخير برصيد 14 نقطة.

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