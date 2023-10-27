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تشافي يقارن فيليكس بفينيسيوس قبل موقعة الكلاسيكو الليلة

10/27/2023 2:38:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - قارن تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بين أحد نجوم البرسا، وجود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، قبل مواجهة الكلاسيكو اليوم السبت في الدوري.
وقال مدرب البرسا في المؤتمر الصحفي: "بيلينجهام وجواو فيليكس، كلاهما على نفس القدر من الأهمية، وبإمكانهما أن يكونا حاسمين، ونأمل غدا أن تكون بصمة جواو أكبر".
وأضاف: "لم أكن أعلم أن فيليكس لم يسجل في مرمى ريال مدريد، الكلاسيكو غدا لحظة مهمة له وللاعبين آخرين، إنه يتأقلم معنا بشكل جيد وفقا للمهام المطلوب منه، لا أراه رأس حربة صريح أو جناح صريح، ولكن مركزه المثالي هو التحرك بحرية في الملعب".
وتابع: "مواجهة الكلاسيكو تمثل لنا الكثير، إنها مباراة يريد جميع اللاعبين أن يشاركوا فيها، وتتطلب روح معنوية عالية وثقة والتزام وتركيز وجدية، لقد فوجئت بالرغبة القوية للاعبين المصابين، وحماسهم بعد العودة للتدريبات اليوم الجمعة".
وأشار: "ليفاندوفسكي ودي يونج وبيدري ورافينيا بحالة جيدة، سأتابع حالتهم في التدريبات، وسنرى غدا مدى إمكانية انضمامهم للقائمة.. لكن الجهاز الطبي لا يريد المخاطرة لتفادي تجدد الإصابة، وسأبدأ المباراة بكل لاعب جاهز بنسبة 100 %".
وبسؤاله عن كيفية إيقاف فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أجاب المدير الفني لبرشلونة: "لدينا كانسيلو، إنه مركزه الطبيعي، والفريق يضم أيضا بدائل أخرى، سنحسم القرار غدا".
وأوضح تشافي أن النمط الهجومي لريال مدريد تغير كثيرا عن الموسم الماضي، قائلا: "بات الثنائي فينيسيوس ورودريجو، يتحركان بحرية أكبر في الملعب، فالهجمات المرتدة هي أخطر أسلحتهم، ويجب أن نتعامل بيقظة".
وشدد: "مباراة الكلاسيكو، هي الأهم على مستوى العالم، فهي مواجهة قوية مثل أي ديربي، وبالنسبة لي فرص الفريقين متساوية 50/50، وأشعر أنني أكثر هدوء وتركيزا عن الموسم الماضي، فهي مواجهة خارج التوقعات".
وأردف: "أجواء المباراة ستكون متوترة وعصيبة، عليك أن تتحكم في عواطفك وشخصيتك وإيقاع اللقاء، وأن تكون ذكيًا، فمن الصعب أن تبقى حماسيا بأعصاب باردة، إنها المفتاح".
وختم المدير الفني لبرشلونة تصريحاته، رافضا التعليق على حكم لقاء الكلاسيكو، خيل مانزانو، قائلا: "أعتبر الأمر قرعة إلكترونية، وكلما تحدثنا عنه بشكل أقل كلما كان الأمر أفضل".
في سياق متصل، أشاد مهاجم برشلونة السابق، دافيد فيا، بصفقة ريال مدريد لهذا الموسم، الإنجليزي جود بيلينجهام، مؤكدا أن وجود لاعب مثله في الليجا يعد أمرا "مهما للغاية لما يمتلكه من موهبة".
وصرح فيا، الهداف التاريخي حتى الآن للمنتخب الإسباني "وجوده مهم للغاية لصالح الليجا الإسبانية، أن يكون هناك لاعب بهذه الجودة. حقيقي أننا نستمتع حقا بوجوده، خاصة من واقع خبراتي كلاعب سابق في العديد من الأندية".
وتابع "أنا فخور للغاية بارتداء قميص برشلونة، وبكل الفرق التي لعبت لها".
وحول الكلاسيكو المقبل اليوم السبت، قال "إنها من أكثر اللحظات سحرا"، مؤكدا أنه "لا يوجد مرشح أوفر للفوز".
وقال "لقد أظهرت المنافسة حتى الآن أن كلاهما في لحظة جيدة للغاية، ويتنافسان على صدارة الدوري الإسباني، لذلك لا أرى مرشحًا واضحا، أعتقد أن كلاهما وصل إلى مستوى جيد للاستمتاع بالكلاسيكو. بالطبع أرغب في أن الفائز يكون برشلونة".
وحول لاعبي البرسا قال "يعجبني لامين كثيرا، وفيرمين... لكن لدي ميل كبير نحو جافي، لأنني أعتقد أنه لاعب متكامل للغاية، من الرائع رؤية فنياته، ويعجبني هذا النوع من اللاعبين".
كما أشاد فيا بصفقة البرتغالي جواو فيلكس الذي يلعب معارا لبرشلونة "جواو لاعب يمتلك موهبة ضخمة، بدأ الموسم بشكل جيد للغاية، وتحمل المسؤولية داخل البرسا، اعتقد أن تشافي يراهن عن منحه الكثير من الدقائق وهو يستحق ذلك من خلال العمل والمهارة. إنه لاعب عظيم وأمامه مسيرة رياضية كبيرة لأنه ما يزال صغيرا".
وسيكون الملعب الأولمبي المؤقت لبرشلونة حامل اللقب مسرحا لمواجهة الكلاسيكو الأولى لهذا الموسم عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب اليوم، فيما لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة وذلك ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الاسباني.
ومع أنّ برشلونة لم يتلق أي خسارة بعد هذا الموسم، الا انّه أهدر ست نقاط مقابل 5 للملكي، لتكون مباراتهما اليوم نارية في ظل السباق المحموم على لقب الدوري. ويخوض الفريق الكاتالوني المباراة في ظل غيابات كثيرة محتملة وعلى رأسها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب اصابة في الكاحل، إضافة إلى سيرغي روبرتو، الفرنسي جول كونديه، البرازيلي رافينيا والهولندي فرانكي دي يونغ. فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بيدري.
في المقابل، يستمر غياب البرازيلي إيدر ميليتاو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فيما سيعود ناتشو فيرنانديز للمشاركة بعد انتهاء عقوبة الايقاف.
ويدخل الفريقان إلى المباراة بعدما حققا الفوز بأقل مجهود في دوري أبطال أوروبا على شاختار دانييتسك الأوكراني وسبورتنج براجا البرتغالي بالنتيجة ذاتها 2-1 تواليًا، الا انّ فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي سيسعى إلى استعادة توازنه محليًا بعد التعادل امام مضيفه إشبيلية 1-1 في الجولة الماضية التي شهدت فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1-0 ليقلّص الفارق مع غريمه المتصدر الى نقطة واحدة.
ولم تخلُ الايام التي تسبق الكلاسيكو من حماوة كبيرة، حيث ادّت تغريدة للمتحدث بإسم نادي برشلونة الى ضجة كبيرة بعدما وصف النجم البرازيلي للريال فينيسيوس جونيور بـ "المهرّج"، بما اعتُبر إساءة عنصرية استدعت انتقادا حتى من مدرب برشلونة تشافي هرنانديز.
وكتب ميكيل كامبس، المتحدث باسم مجلس إدارة برشلونة، على موقع إكس (تويتر سابقًا)، خلال فوز ريال مدريد على براجا الثلاثاء "إنها ليست عنصرية، (فينيسيوس) يستحق صفعة لكونه مهرجًا، ماذا تمثل هذه التحركات غير الضرورية والتي لا معنى لها في وسط الملعب؟".
وقام كامبس لاحقا بإزالة منشوره، إلا أنّ رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز قام بإلغاء رحلته إلى برشلونة لمتابعة المباراة إحتجاجًا.
وقال تشافي، الذي كان يتحدث بعد فوز فريقه على شاختار الأربعاء، إن التعليق زاد من التوتر حول المباراة، وهو ما لا يوافق عليه، وأضاف "ليس علي أن أقول ذلك، لقد حذفها، هذا يكفي، هذا كل شيء".
وتابع "لا أحب أي شيء يثير التوتر، لا (محاولات مدريد) الضغط على الحكام، ولا هذه التغريدة. أحب اللعب النظيف والإعجاب المتبادل".
واعتذر رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، لفينيسيوس في حديثه لموفيستار "إذا كان فينيسيوس يستمع إلي، فهذا لن يتكرر".
ويعوّل أنشيلوتي على نجمه الجديد الانجليزي جود بيلينجهام الذي سيخوض تحدي الكلاسيكو للمرة الاولى، بعدما أصبح المدماك الاساسي في تشكيلة أنشيلوتي.
وبدأ الدولي الانجليزي الموسم بشكل مذهل مسجلا 11 هدفا في 12 مباراة في جميع المسابقات.
ولم يكن أشد المتفائلين يتوقعون هذه البداية النارية للاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، حتى مدرب ريال نفسه، ذلك على الرغم من استخدامه لبيلينجهام في مركز هجومي أشمل. وملأ بيلينجهام سريعا الفراغ الذي تركه رحيل الفرنسي كريم بنزيمة، وعدم تمكن ريال من حسم صفقة انضمام مواطن الأخير كيليان مبابي.
وقال أنشيلوتي "إنه جيد. لا شيء مهم، سوف يتعافى، سيكون هناك يوم السبت".
وجاء حديث المدرب الايطالي ليطمئن جمهور الملكي حول جهوزية بيلينغهام بعد خروجه في وقت متأخر من المباراة الاخيرة بسبب ألم في الفخذ.
وسيتعين على برشلونة أن يقرر ما إذا كان سيخشى بيلينجهام أو فينيسيوس أكثر، عند تحديد مقاربته للمباراة. غالبًا ما قام مدرب برشلونة بوضع قلب الدفاع رونالد أراوخو على يمين الدفاع لمحاولة تقييد فينيسيوس، لكن الأوروغوياني قد يكون أيضًا أفضل رهان لفريقه لإبقاء بيلينجهام بعيدًا - وهو أمر تمكنت منه بعض الفرق هذا الموسم.
الهمّ الدفاعي لن يكون وحده ما يؤرق تشافي، خصوصا في ظل الغياب المرجح والمستمر لهدّافه ليفاندوفسكي منذ الرابع من الشهر الحالي، كما ارتفعت المخاوف لدى الجمهور الكاتالوني من امكانية غياب البرتغالي جواو فيليكس بعد تعرّضه للإصابة في المباراة القارية الأخيرة، إلا أنّ الأخير طمأن عشاق النادي بأنه "بخير وسيخضع لبعض الفحوصات للتأكد من مشاركته السبت".
ويبقى تعويل تشافي على المهاجم فيرّان توريس في ظل غياب البولندي، إذ سجّل الاخير 5 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم بينها هدف ضد شاختار. - (وكالات)

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