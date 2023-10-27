Saturday, 28 October 2023 06:40 GMT

الوحدات يواجه شباب الأردن لتحصين وصافته ومغير السرحان يستضيف الجليل

10/27/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - يعود فريق الوحدات لكرة القدم لخوض المنافسات المحلية بعد طول غياب، وذلك من خلال مواجهته نظيره شباب الأردن على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين للموسم 2023-2024.
ويسعى الوحدات لتحصين وصافته والبقاء قريبا من متصدر ترتيب دوري المحترفين الحسين إربد، بعد أن اتسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط، حيث يملك الحسين 15 نقطة مقابل 10 نقاط للوحدات، مع وجود مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الخامسة.
ويحتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء اليوم عند الساعة الخامسة مساء مواجهة مغير السرحان والجليل.
وأقيمت أمس مواجهة وحيدة لحساب الجولة ذاتها جمعت فريقي معان والسلط على ستاد الأمير محمد، فيما استهل الرمثا مباريات الجولة بفوز كبير على نظيره سحاب بخمسة أهداف مقابل هدف، واكتسح الحسين إربد نظيره شباب العقبة برباعية نظيفة.
وتختتم الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع فريقي الأهلي والفيصلي على ستاد عمان.
ويدخل الوحدات لقاء شباب الأردن منتشيا بصدارته الآسيوية، والتي استعادها بعد فوزه على الكهرباء العراقي في عمان، وهو فوز أعاد له الروح المعنوية عقب الخسارة السابقة من الكويت.
ويتطلع الفريق بقيادة المدرب رشيد جابر، لتسجيل أول فوز له ببطولة الدوري تحت قيادته، وهو الذي لم يلعب أي مباراة حتى الآن بالدوري، فيما خاض مباراة محلية وحيدة كانت ببطولة الكأس.
ويعول جابر على قدرات لاعبيه أمام قلة خبرات منافسه، من خلال الزج بكل من أحمد عبد الستار، فراس شلباية، عرفات الحاج، أحمد الصغير، خالد كردغلي، محمود شوكت، يوسف أبو الجزر، أحمد سمير، مهند أبو طه، أنس العوضات وسيدريك هنري.
في المقابل، يسير فريق شباب الأردن بنسق تصاعدي في الفترة الماضية، بعد أن سجل فوزين متتالين ببطولة الكأس، إلى جانب فوزه في مباراتين أيضا من آخر 3 مواجهات ببطولة الدوري، ما يمنح أبناء المدرب محمود الحديد أملا بتحقيق نتيجة مفاجئة أمام الوحدات.
وتكمن خيارات الحديد في لقاء اليوم بالاعتماد على كل من أحمد الجعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، فيصل أبو شنب، فضل هيكل، محمد أبو طه، عامر المجدوبة، حمزة النعيم، أيهم هشام ودوغلاس ليما.
وفي المباراة الأولى، يتطلع فريق مغير السرحان لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد أن اقتحم المربع الذهبي مؤخرا، من خلال جمعه 7 نقاط في 5 مباريات، ما يجعله أمام فرصة مثالية للوصول للمرتبة الثالثة على سلم الترتيب حال فوزه في اللقاء.
ويعول المدير الفني لفريق مغير السرحان، خالد الدبوبي في قائمته الأساسية على كل من محمد الحايك، سبيع الحموي، قصي طنوس، زيد أبو الريش، أحمد السليم، أحمد أبو صعيليك، حمزة الشمالي، سائد الخزاعلة، محمد العملة، صهيب أبو هشهش وسامر خانكان.
وعلى الطرف المقابل، لم ينجح فريق الجليل في تسجيل أي فوز له ببطولة الدوري، ما يجعل مدرب الفريق محمد العبابنة تحت ضغط تسجيل نتيجة في أول مواجهة تاريخية بين الفريقين في“المحترفين”.
وتنحصر خيارات العبابنة في لقاء اليوم بالاعتماد على كل من أسامة الكواملة، عمار محمد، طلال الحواري، محمود الطالب، يوسف حسان، لؤي الدردور، ياسين طهري، عبيدة النمارنة، نبيل خرشاش، يحيى بخيت وصامويل أوفوري.

MENAFN27102023000072011014ID1107320279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث