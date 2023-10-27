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ذهبية لهندي وفضية للحجاج في الألعاب الآسيوية البارالمبية

10/27/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن -الغد - توج لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد هندي أمس، بالميدالية الذهبية ضمن منافسات دفع الجلة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح بطل بارالمبيك طوكيو 2020 وبطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي، في حصد المركز الأول بعد أن تمكن من دفع الجلة لفئة F34 لمسافة وصلت إلى 11:93 متر.
وتعتبر هذه هي ثاني ميدالية ذهبية يحققها هندي على مستوى دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية، حيث كان قد توج بالميدالية الذهبية في النسخة الماضية والتي جرت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا العام 2018.
ورفع الأردن رصيد ميدالياته في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) إلى 6 ميداليات تشمل 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين.
وتعتبر هذه هي النسخة الأفضل لحصيلة ميداليات الأردن في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية متفوقة على النسخة الأولى والذي نال خلالها الأردن 3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين.
وتحققت ميداليات الأردن في النسخة الحالية عبر كل من الأبطال والبطلات: عمر قرادة - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 49 كغم) ونبيل مقابلة - ذهبية (سباق 1500 متر فئة T13) وعبدالكريم خطاب - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 88 كغم) وأحمد هندي - ذهبية (دفع الجلة فئة F34) وأسماء عيسى - فضية (رفع الأثقال لوزن 79 كغم) وثروت الحجاج - فضية (رفع الأثقال لوزن 86 كغم).
وسيحظى هندي بشرف رفع العلم الأردني في حفل الختام والذي سيقام في ستاد هانغتشو الأولمبي اليوم.
إلى ذلك، أحرزت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، ثروت الحجاج أمس، الميدالية الفضية، ضمن منافسات وزن 86 كغم بعد أن تمكنت من رفع 122 كغم .
وحققت الصينية، زي هانغ، الميدالية الذهبية بعد أن تمكنت من رفع 150 كغم ونالت اللاعبة الكورية الجنوبية، يانغ جيون، الميدالية البرونزية بعد أن تمكنت من رفع 121 كغم.
وتعتبر هذه ثالث ميدالية تُحققها ثروت الحجاج في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية حيث سبق لها أن توجت بالميدالية الفضية في النسخة الثالثة والتي جرت في مدينة انتشون الكورية الجنوبية العام 2014 ونالت كذلك الميدالية البرونزية في النسخة الأولى والتي أقيمت في مدينة هانغزو الصينية العام 2010.

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