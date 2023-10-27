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تأجيل البطولة العربية للسكواش بسبب العدوان على غزة

10/27/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان -أدت الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، نتيجة الاعتداء الصهيوني الغاشم، إلى تأجيل منافسات البطولة العربية للسكواش للناشئين والشباب ولكلا الجنسين، والتي كانت من المقرر أن تنطلق اليوم في صالة الأمير الحسن في مدينة الحسين للشباب بعمان.
وأبلغ اتحاد السكواش المحلي الاتحادات العربية المقرر مشاركتها في البطولة، بتأجيل البطولة لإشعار آخر، حيث أعلنت 8 دول إلى جانب الأردن مشاركتها في البطولة، وهي: السعودية، الكويت، قطر، مصر البحرين، فلسطين، اليمن والعراق.
وكان المنتخب الوطني قد أقام مؤخرا معسكرا تدريبيا في الكويت، تخلله خوض عدة مباريات مع لاعبي المنتخب الكويتي أصحاب التصنيف الجيد عالميا، إضافة لتدريبات لياقة بدنية حققت المطلوب منها، حيث تواجد المدربان عبد الرؤوف سعد ورعد العناسوة، والإدارية شهد النجادا، وعضو مجلس الإدارة منال طه.
وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة 12 لاعبا ولاعبة، وهم من فئة تحت 17 عاما محمد البطاينة، أحمد عربيات وعلي سراج، ومن فئة تحت 15 عاما أسامة البطاينة، يحيى سراج وبشر القضاة، ومن فئة تحت 13 عاما حازم عناسوة، خليل التايه وأحمد سراج، ومن فئة الإناث لوريانا العناسوة، جمان الصالح وجنا التلاوي، إلى جانب لاعبين آخرين من أعمار مختلفة كان يهدف المنتخب إلى إشراكهم في البطولة لإكسابهم الخبرات بمواجهتهم لاعبين مصنفين.
وأشارت الإدارية شهد النجادا لـ“الغد”، إلى أن الاتحاد كان ينتظر موعد استضافة البطولة العربية، إلا أن الأوضاع الحالية أجبرتهم على اتخاذ قرار التأجيل، متمنية بأن تزول الغمة عن الشعب الفلسطيني وأهل غزة.
وأكدت النجادا بأن تدريبات المنتخب تتواصل حتى بعد تأجيل البطولة العربية لإشعار آخر، موضحة بأن الهدف من الاستضافة والمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين كان المنافسة على الميداليات والاحتكاك مع لاعبين من مدارس مختلفة.
وأصبحت السكواش رياضة أولمبية وسيشارك لاعبوها حول العالم بدورة الألعاب الأولمبية بدءا من العام 2028، وقالت النجادا حول هذا الأمر:“كان قرارا مميزا بالنسبة للاعبي هذه الرياضة بإدراجها في واحدة من أكبر التجمعات الرياضية العالمية، ونسعى للمشاركة بها في المستقبل”.

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