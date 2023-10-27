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قادة ورواد أعمال يجتمعون في الطريق إلى كوب28 في دبي لمناقشة الجهود المناخية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

10/27/2023 2:37:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




اجتمع أكثر من 350 قائداً ورائد أعمال ومسؤولاً حكومياً في منتدى "الطريق إلى كوب28"، الذي نظم بالتعاون مع 27 فرعاً لمنظمة الرؤساء الشباب YPO في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهدف إلى حشد الجهود وتحفيز العمل الجماعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الإقليمي في إدارة تغير المناخ، وذلك تمهيداً لمؤتمر الأطراف كوب28 ومنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية المقرر انعقاده في 1 و2 ديسمبر 2023.
وشارك بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في كوب28 في استضافة هذه الفعالية التي حضرها الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف كوب28، وعبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وخلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومحمد علي بن راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وغيرهم من المسؤولين.
وتخلل الاجتماع عدداً من الخطابات الرئيسية التي تحدثت عن الاستعدادات لمؤتمر الأطراف كوب28، وبيّنت ما يتيحه هذا المؤتمر وجدول أعمال رئاسة كوب28 من فرص لتعزيز دور مجتمع الأعمال، وكانت من ضمن المتحدثين سعادة رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف كوب28، وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وأوضحت سعادة المبارك في كلمتها رؤية رئاسة مؤتمر كوب28 وأهدافها، مشددة على أهمية حشد الاستثمارات الخاصة لسد النقص في التمويل لقضايا المناخ مع تكثيف رأس المال المخصص لحماية الطبيعة، وأشارت إلى التزام رئاسة مؤتمر الأطراف كوب28 بضمان شمول جميع القطاعات في العمل المناخي، واعتبار الأعمال التجارية والخيرية شركاء في تحقيق أهداف صافي الصفر والتنمية المستدامة.
ويعتبر هذا الحدث البارز تقدماً مهماً لمجتمع الأعمال الإقليمي، وخصوصاً مع استعداد دولة الإمارات العربية لاستضافة مؤتمر الأطراف كوب28.
ومن ضمن الفعالية، عُقِدت جلسات ركزت على أهم جوانب العمل المناخي ومبادرات القطاع الخاص التابعة لكوب28، منها دور قطاع الطاقة في الحد من الانبعاثات العالمية والسياسات المحركة له، والتداخل بين التمويل المناخي والابتكارات التكنولوجية في مشاريع التكنولوجيا الخضراء، والترابط بين البيئة المبنية والمناخ، ودور الأنظمة الغذائية في التعامل مع أزمة المناخ.
وقال في هذا الخصوص رئيس كوب28 الدكتور سلطان الجابر: "لن ننتصر في معركتنا ضد تغير المناخ إن تركنا المسؤولية كاملة على عاتق الحكومات والمجتمع المدني وحدهم، فتحول الطاقة العادل والمسؤول هدفٌ يتطلب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص ليصبح حقيقةً ملموسة. لذا، يتعين على الأعمال أن تتعاون بفعالية مع الحكومات والمجتمع المدني لضمان توفير الظروف المواتية لضخ الاستثمارات الخاصة من أجل تحقيق التحول المنشود."
ولتحريك مسارات العمل الجماعي، سيعقد مؤتمر كوب28 "منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية" من ضمن فعالياته، بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي.
يهدف هذا المنتدى إلى تنسيق استراتيجيات تمكن القطاع الخاص من المساهمة في سد النقص التمويلي الزائد عن 3 ترليون دولار أمريكي سنوياً للوصول إلى أهداف صافي الصفر، ودعم جهود التأقلم مع تغير المناخ، وعكس الخسائر الطبيعية، واسترجاع التنوع الحيوي.
وعلق السيد جعفر، الذي يرأس أيضاً منتدى الأعمال التجارية والخيرية، قائلاً: "اعتدنا لفترة طويلة أن نسمع رواية المناخ من منظور محدود، يضع النشطاء في خانة الأبطال والرأسمالية في خانة الأشرار. ولتصحيح هذا المنظور، دعت رئاسة كوب28 إلى نموذج جديد يقوم على التغيير الفعال بالديناميكية ورأس المال وشبكات العمل التي توفرها الأعمال التجارية والخيرية، وهذا ما نحتاجه بالفعل لنحقق أهداف إدارة المناخ وحماية الطبيعة. سيزيل هذا المنتدى الحواجز بين القطاعات المختلفة ويوحد جهود قادة الأعمال والقطاع الخيري وواضعي السياسات، لإيجاد الحلول الناجعة وتحقيق التغييرات الجذرية وفقاً لأجندة أعمال كوب28."
وقالت رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف كوب28: " إن مستقبل كوكبنا لا يعتمد فقط على القرارات الحكومية، بل على الابتكار والالتزام والطموح لدى القطاع الخاص. وبينما نقف على مفترق الطريق، من الضروري أن تقوم الشركات والمؤسسات الخيرية بتوجيه نفوذها ومواردها، لسدّ الفجوة المالية، وتشييد إرث أخضر للأجيال القادمة".
وأضاف مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي سعادة هلال سعيد المري: "مع اقتراب موعد انعقاد هذا المؤتمر العالمي المهم، نأمل أن تكون البنية التحتية والخدمات التي تتميز فيها إمارة دبي دوناً عن غيرها، منصةً جامعة للأوطان والشبكات للتحاور وتشارك الحلول وتعزيز العمل المناخي، فدولة الإمارات العربية المتحدة هي منارةٌ للابتكار ومنبرٌ للتعاون."
وكان من ضمن قادة الأعمال المتحدثين في الفعالية أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وروري جيمز مكارثي شريك في يِلو دور إنيرجي، وسامايلا زوبايرو رئيس مؤسسة التمويل الإفريقية ورئيسها التنفيذي، وبدر عطايا المؤسس المشارك لكيتوبي، وإدوارد هامود المؤسس والرئيس التنفيذي لسويتش فودز، وشون دينيس المؤسس المشارك لسيفود سوق، ورياض بصيبص الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة للاستثمار، وسانديب واليا الرئيس التنفيذي لماريوت إنترناشونال الشرق الأوسط، وأحمد علي علوان نائب الرئيس التنفيذي لHub71، ونجلاء المدفع الرئيسة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وغيرهم.
وقد ألقى الحدث الضوء على الدور المهم الذي يستطيع القطاع الخاص أي يؤديه لبلوغ الأهداف المناخية. ويصبو منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في كوب28 إلى تقوية التعاون والعمل المناخي الجماعي تماشياً مع أجندة عمل كوب28، التي تسعى إلى تسريع تحول طاقة بصورة عادلة ومنظمة، وإصلاح الثغرات في التمويل المناخي، واعتبار الطبيعة وحياة الأفراد وسبل كسبهم من الأولويات في الخطط المناخية، مع التأكيد على أن تكون جميع هذه لإجراءات والمبادرات شاملة للجميع.

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