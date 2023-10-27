الأردن يواصل حشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه في الجمعية العامة بشأن غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، لحشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه الأردن للجمعية العامة للأمم_المتحدة يوم أمس، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وبحث الوزيران أهمية تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب، وحماية المدنيين.
وأكد الصفدي ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
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