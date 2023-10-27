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الأردن يواصل حشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه في الجمعية العامة بشأن غزة

10/27/2023 2:37:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، لحشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه الأردن للجمعية العامة للأمم_المتحدة يوم أمس، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وبحث الوزيران أهمية تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب، وحماية المدنيين.
وأكد الصفدي ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

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