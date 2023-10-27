الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، البت في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة في الساعة العاشرة مساء اليوم، على أن تستمر المناقشة بعد ذلك، كما هو مقرر، بعد التصويت.
وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى.
وعادة يتم التصويت على مشاريع القرارات بعد الاستماع لببيانات الدول.
وفي هذه الدورة هناك 113 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات بخصوص فلسطين.
وكي يتم اعتماد مشروع القرار الأردني يجب حصوله على ثلثي الأصوات التي صوتت بنعم أم لا فيما لن يتم احتساب المعادلة الدول التي تصوت بالامتناع وتلك الغائبة.
-- (بترا)
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