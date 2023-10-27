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الصفدي يواصل حشد الدعم الدولي لمشروع القرار الأردني بالأمم المتحدة

10/27/2023 2:37:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاته في إطار الجهود التي يبذلها ‎الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وأجرى الصفدي وفق بيان للوزارة، اتصالات هاتفية بهذا الخصوص مع وزراء خارجية كل من عُمان والدنمارك والسويد والسعودية والإمارات ومصر وقطر وتركيا والبرتغال واليونان وإسبانيا والهند وكندا وفنلندا وسويسرا وسلوفينيا وإيرلندا والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
وكان الصفدي أجرى أيضا اتصالات مماثلة خلال اليومين الماضيين مع العديد من وزراء الخارجية والمسؤولين.
وتم خلال الاتصالات، بحث سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ‎غزة.

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