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جيش الاحتلال: أبلغنا ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بدء طوفان الأقصى

10/27/2023 2:37:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



‏أعلن جيش الاحتلال أنه أبلغ عائلات جنود إسرائيلين بمقتلهم منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".
‏وقال الناطق باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، عقده صباح اليوم الجمعة، إن الجيش "أبلغ ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب".
وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، أعلن، السبت (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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