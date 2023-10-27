جيش الاحتلال: أبلغنا ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بدء طوفان الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال أنه أبلغ عائلات جنود إسرائيلين بمقتلهم منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، عقده صباح اليوم الجمعة، إن الجيش "أبلغ ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب".
وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، أعلن، السبت (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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