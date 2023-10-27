المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية (فيديو)

المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية (فيديو)
التاريخ
10/27/2023 2:37:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن المسجد الأقصى المبارك شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية.
وللجمعة الثالثة على التوالي، تفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى.
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