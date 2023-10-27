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المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية (فيديو)

10/27/2023 2:37:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن المسجد الأقصى المبارك شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية.

وللجمعة الثالثة على التوالي، تفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى.

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