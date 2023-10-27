تقديرات بوجود 1000 شخص تحت الأنقاض في غزة

تقديرات بوجود 1000 شخص تحت الأنقاض في غزة
التاريخ
10/27/2023 2:37:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت رويترز عن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية قوله "تقديراتنا أنه لا يزال هناك 1000 شخص تحت الأنقاض في غزة".
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