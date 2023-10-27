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القسام تتصدى لعملية إبرارٍ فاشلة لقوات الاحتلال

10/27/2023 2:37:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة حماس، إن العدو حاول فجر الجمعة القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا.

وأضافت في بيان عسكري أنه تم التصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر.

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