القسام تتصدى لعملية إبرارٍ فاشلة لقوات الاحتلال

القسام تتصدى لعملية إبرارٍ فاشلة لقوات الاحتلال
التاريخ
10/27/2023 2:37:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة حماس، إن العدو حاول فجر الجمعة القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا.
وأضافت في بيان عسكري أنه تم التصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر.
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