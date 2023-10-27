واشنطن لإسرائيل: ليست لديكم خطة جيدة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت شبكة "أي بي سي عن مسؤول أميركي أن واشنطن أبلغت الإسرائيليين بعدم اقتناعها بوجود خطة جيدة لما يريدون القيام به في غزة
وأضاف المسؤول أن واشنطن طلبت من إسرائيل التعامل بشكل أفضل مع قضية الرهائن والوضع الإنساني في غزة.
وجاء في حديث المسؤول أن "واشنطن طلبت من إسرائيل السماح بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل غزوا بريا".
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