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واشنطن لإسرائيل: ليست لديكم خطة جيدة في غزة

10/27/2023 2:37:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




نقلت شبكة "أي بي سي عن مسؤول أميركي أن واشنطن أبلغت الإسرائيليين بعدم اقتناعها بوجود خطة جيدة لما يريدون القيام به في غزة
وأضاف المسؤول أن واشنطن طلبت من إسرائيل التعامل بشكل أفضل مع قضية الرهائن والوضع الإنساني في غزة.
وجاء في حديث المسؤول أن "واشنطن طلبت من إسرائيل السماح بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل غزوا بريا".

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