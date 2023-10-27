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إصابة 6 إسرائيليين بقصف مبنى في تل أبيب (فيديو)

10/27/2023 2:37:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعرض مبنى سكني في تل أبيب اليوم الجمعة إلى إصابة مباشرة بصاروخ أطلقته كتاب القسام من غزة.
وقالت الكتائب إنها أطلقت رشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.
وقالت "نجمة داود" إن 6 إسرائيليين أصيبوا بالقصف.



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