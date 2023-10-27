إصابة 6 إسرائيليين بقصف مبنى في تل أبيب (فيديو)

إصابة 6 إسرائيليين بقصف مبنى في تل أبيب (فيديو)
التاريخ
10/27/2023 2:37:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرض مبنى سكني في تل أبيب اليوم الجمعة إلى إصابة مباشرة بصاروخ أطلقته كتاب القسام من غزة.
وقالت الكتائب إنها أطلقت رشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.
وقالت "نجمة داود" إن 6 إسرائيليين أصيبوا بالقصف.
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