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الصدر يطالب الحكومة والبرلمان العراقي بالتصويت لغلق السفارة الأمريكية

10/27/2023 2:37:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الجمعة، الحكومة والبرلمان بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية بسبب دعم واشنطن اللامحدود لإسرائيل في حربها على غزة.

وقال الصدر في بيان نشره عبر "إكس": من "منطلق نصرة المظلومين".. "أطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي... بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية في العراق للدعم الأمريكي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة"، بحسب تعبيره.

كما أكد الصدر في بيانه "الالتزام بحماية أفرادها الدبلوماسيين وعدم التعرض لهم من قبل الميليشيات الوقحة التي تريد النيل من أمن العراق وسلامته"، دون تحديد من يقصد.

وعبّر عن أمله في أن تستجيب الحكومة والبرلمان، مضيفا أنه سيكون له تصرف آخر حال عدم التجاوب مع مطلبه.

وتخوض إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. (الأناضول)

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