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مستشفيات غزة الكبرى تحتاج 94 ألف لتر وقود يومياً

10/27/2023 2:37:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن هناك حاجة إلى 94 ألف لتر من الوقود على الأقل يوميًا لمواصلة تشغيل الوظائف الحيوية في 12 مستشفى رئيسيًا في قطاع "غزة".

جاء ذلك على لسان ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية عبر رابط فيديو.

وحذر بيبركورن من أن "النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية يعرض للخطر 1000 مريض يحتاجون إلى غسيل الكلى، و130 طفلاً في الحاضنات، و2000 مريض بالسرطان، إلى جانب المرضى الذين يتلقون الرعاية بمساعدة الآلات في وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي".

وأضاف المسؤول الصحي أن "صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة تتدهور حيث أن أزمة الوقود الحادة تعرض الأطفال للخطر، وتؤدي إلى تدهور وضع الأمن الغذائي".

وأشار إلى أن "هناك نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة"، لافتاً أنه "في ظل الظروف الراهنة تتم ما معدله 183 ولادة يوميا".

وتابع قائلاً: "بسبب منع دخول أو خروج الإمدادات الإنسانية والمرضى، فإن ما معدله 95 مريضا غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة خارج غزة يوميا".

وأضاف أن "هناك 75 هجومًا مؤكدًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، ما أسفر عن مقتل 16 من العاملين الصحيين أثناء الخدمة، وإصابة 30 آخرين".

وحث بيبركورن على توفير إمدادات مستدامة من الوقود والغذاء والمياه والإمدادات الطبية إلى غزة، مشددا على الحاجة إلى ممر آمن للإمدادات داخل غزة، ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

ودعا أيضًا إلى إلغاء أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل للفلسطينيين بمغادرة منازلهم في شمال غزة والانتقال جنوبًا.

ومنذ 21 يوما يتعرض قطاع غزة المحاصر لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة".

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