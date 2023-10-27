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جيش الاحتلال يشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء غزة

10/27/2023 2:37:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وسائل إعلام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن طائراته هجمات "مكثفة وغير مسبوقة" على كافة أرجاء قطاع غزة.
وأضافت أن غزة تشهد بالفعل القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب.-(وكالات)

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