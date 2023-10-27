جيش الاحتلال يشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء غزة

جيش الاحتلال يشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء غزة
التاريخ
10/27/2023 2:37:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل إعلام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن طائراته هجمات "مكثفة وغير مسبوقة" على كافة أرجاء قطاع غزة.
وأضافت أن غزة تشهد بالفعل القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب.-(وكالات)
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