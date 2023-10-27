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الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات والإنترنت بغزة يعيق وصولنا للمصابين

10/27/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة يعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى.
وأضاف أننا نشعر بالقلق الشديد بشأن إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية في غزة.
ويشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء ساعات مساء الجمعة، هجمات مكثفة وغير مسبوقة على أرجاء غزة كافة.
وقال جيش الاحتلال، إن طائراته تشن حاليا هجمات“مكثفة وغير مسبوقة” على كافة أرجاء قطاع غزة.
وقالت قنوات فضائية، إن سلطات الاحتلال قطعت وسائل الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة.




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