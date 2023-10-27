الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات والإنترنت بغزة يعيق وصولنا للمصابين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة يعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى.
وأضاف أننا نشعر بالقلق الشديد بشأن إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية في غزة.
ويشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء ساعات مساء الجمعة، هجمات مكثفة وغير مسبوقة على أرجاء غزة كافة.
وقال جيش الاحتلال، إن طائراته تشن حاليا هجمات“مكثفة وغير مسبوقة” على كافة أرجاء قطاع غزة.
وقالت قنوات فضائية، إن سلطات الاحتلال قطعت وسائل الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة.
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