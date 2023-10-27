حماس: قطع الاتصالات عن قطاع غزة ينذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت حركة حماس ان قطع الاتصالات عن قطاع غزة وتصعيد القصف ينذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الإبادة.
وحملت الحركة الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية المسؤولية كاملة عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها، وفق ما ذكرت في بيان لها.
كما طالبت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بـ"التحرك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا" الفلسطيني.-(وكالات)
MENAFN27102023000072011014ID1107320257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.