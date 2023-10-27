Saturday, 28 October 2023 06:38 GMT

المقاومة تطلق دفعات صاروخية من غزة تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي

10/27/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وسائل إعلام إن فصائل المقاومة جددت إطلاق دفعات صاروخية من غزة تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.
وأفادت الجبهة الإسرائيلية الداخلية بسماع صفارات الإنذار في بلدات غلاف غزة مثل سديروت وإيفييم ونير عام وميفالسيم.
كما أشارت وسائل إعلام إلى سماع دوي صافرات الإنذار مجددا في عسقلان، وتسجيل إصابة مباشرة في المدينة.
وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت عسقلان بصاروخ من طراز "بدر" وبدفعة صاروخية مكثفة.

MENAFN27102023000072011014ID1107320256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث