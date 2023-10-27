المقاومة تطلق دفعات صاروخية من غزة تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وسائل إعلام إن فصائل المقاومة جددت إطلاق دفعات صاروخية من غزة تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.
وأفادت الجبهة الإسرائيلية الداخلية بسماع صفارات الإنذار في بلدات غلاف غزة مثل سديروت وإيفييم ونير عام وميفالسيم.
كما أشارت وسائل إعلام إلى سماع دوي صافرات الإنذار مجددا في عسقلان، وتسجيل إصابة مباشرة في المدينة.
وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت عسقلان بصاروخ من طراز "بدر" وبدفعة صاروخية مكثفة.
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