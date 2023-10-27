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الكراتيه يقابل نظيره المصري في نهائي الجماعي ببطولة العالم

10/27/2023 2:37:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






عمان - ضرب المنتخب الوطني للقتال الجماعي، موعدا مع الذهب يوم غد الأحد، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم للكراتيه لفئة الكبار ‏والتي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست، حيث سيقابل المنتخب المصري في نهائي عربي خالص.‏
ووصل المنتخب الوطني للقتال الجماعي الذي يمثله عفيف غيث ويوسف نوفل وعبد الله حماد ومحمدالجعفري وحسن المصاروة، إلى النهائي ‏بعد فوزه أمس في جميع الأدوار دون أن يخسر أي نزال، حيث فاز في الدور الأول على كوسوفو 3-0 ، وفي الثاني فاز على إيطاليا 3-‏‏0، وفي الدور ربع النهائي على سلوفاكيا 3-0 وفي دور نصف النهائي فاز على أذربيجان 3-0. ‏
ويخوض اليوم لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت67) نزالاتهما على ‏‏الميدالية البرونزية.
وسيواجه الجعفري الياباني شيمادا ريكيتو، فيما يلاقي عفيف غيث اللاعب الكازاخستاني أميرالي ديدار‎.‎
وودع البطولة كل من حسن مصاروة منافسات (وزن تحت 75 كغم) ونور ناصر (وزن تحت 61 كغم) ويوسف نوفل (وزن ‏فوق 84 كغم) ونور ناصر ‏‏(وزن تحت 61 كغم) وعبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) .‏
‎وكان الجعفري قد فاز على اللاعب الكيني وامبوا كريستوفر 6-0 في ‏دور الـ 64، وفاز في دور الـ 32 على اللاعب المقدوني بيتار ‏سباسنوفسكي بنتيجة 8-1، وفي دور الـ 16 على اللاعب التركي أوغور أكتاس بنتيجة 9-3 قبل أن يخسر بالأفضلية ‏للاعب ‏الإيراني مهدي خوداباخشي بعد التعادل بنتيجة 4-4 في الدور ربع النهائي، واستطاع الفوز على اللاعب ‏البوسني مهير 6-2 لينتقل ‏إلى المباراة الأخيرة نحو الميدالية البرونزية والتي ستجمعه مع اللاعب الياباني ريكيتو.‏
ويتصدر الجعفري الترتيب العام لوزنه برصيد 4920 نقطة، وحقق العام الحالي 3 ميداليات ذهبية في بطولات آسيا في ماليزيا، ‏والدوري العالمي في المغرب واليابان، ونال الميدالية البرونزية في الدوري العالمي في مصر.‏
وكان عفيف غيث قد فاز في دور الـ 64 على لاعب منتخب كوراساو كاربنتر جوردي 5-0، وفي دور الـ 32 على اللاعب ‏التشيكي روزا كريستوف 7-4، وخسر في دور الـ16 أمام بطل أولمبياد طوكيو وحامل ذهبيتي النسختين الأخيرتين من بطولة العالم ‏الفرنسي ستيفن دا كوستا بنتيجة 0-9، وتمكن ‏من الفوز على كل من لاعبي منتخب تونس والصين تايبيه ليتأهل إلى النزال الأخير على ‏الميدالية البرونزية‎ ‎
وكان غيث قد حقق العام الحالي الميدالية الفضية في الدوري العالمي في اليابان.

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