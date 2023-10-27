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دور التوقعات التضخمية بمساعدة الاقتصادات على تحقيق هبوط أهدأ

10/27/2023 2:37:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سيلفيا ألبريزيو، جون بلودورن*

بلغ التضخم حول العالم، العام الماضي، أعلى مستوياته على مدار عدة عقود. ورغم تراجع التضخم الكلي على نحو مطرد، فإن مقاييس التضخم الأساسي -التي تستبعد الغذاء والطاقة- تثبت أنها أكثر لزوجة في العديد من الاقتصادات، كما ارتفع نمو الأجور.
وتسهم التوقعات بشأن التضخم في المستقبل بدور رئيسي في دفع عجلة التضخم، نظرا لأن تلك الآراء تؤثر على القرارات المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار والتي قد تؤثر بدورها على الأسعار والأجور في الوقت الحالي. وأصبح التوصل للطريقة المثلى لتوفير ركيزة معلومات أفضل لآراء الناس عن التضخم اعتبارا ذا أهمية أكبر في ظل المخاوف التي أثارتها طفرة الأسعار من احتمال ترسخ التضخم.
ويتناول أحد الفصول التحليلية، في آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بالبحث، كيفية تأثير التوقعات في التضخم والمجال المتاح أمام السياسة النقدية للتأثير على هذه التوقعات بغية تحقيق "هبوط هادئ"، أي السيناريو الذي يقوم من خلاله البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مساره المستهدف من دون التسبب في حدوث هبوط عميق في النمو والتوظيف.
دور أكبر لتوقعات التضخم
أظهرت مسوح المتنبئين المحترفين، أن توقعات التضخم على مدار الأشهر الاثني عشر التالية -أي التوقعات قريبة المدى- بدأت رحلة صعود مطرد في العام 2021 في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على السواء، ثم تسارعت في العام الماضي مع ازدياد زخم زيادات الأسعار الفعلية. غير أن توقعات التضخم على مدى خمسة أعوام في المستقبل ظلت مستقرة، مع ثبات متوسط المستويات السائدة عموما في حدود أهداف البنوك المركزية.
ارتفاع لكنه قيد السيطرة
توقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت بسرعة بالغة في العام الماضي، لكنها تتراجع في الوقت الراهن؛ بينما ظلت توقعات المدى الطويل مستقرة.
وفي الآونة الأخيرة، تبدو توقعات التضخم على المدى القريب وقد تجاوزت المنعطف الحرج وبدأت في التحول نحو مسار هبوطي تدريجي. وبعيدا عن عالم المتنبئين المحترفين، نرى أن هناك تشابها في أنماط توقعات التضخم على مستوى الشركات، والأفراد، والمستثمرين في الأسواق المالية، في المتوسط.
وتشكل التحركات في التوقعات قريبة المدى أهمية اقتصادية في ديناميكية التضخم. ووفقا لتحليلنا الإحصائي الجديد، نجد أنه بعد بدء انحسار الصدمات التضخمية التي شهدها العام 2021 ومطلع العام الماضي، ظلت التوقعات قريبة المدى محتفظة بدورها المتزايد في تفسير التضخم.
وتمثل هذه التوقعات المحرك الرئيسي لديناميكية التضخم في أي اقتصاد متقدم عادي. وبالنسبة لأي اقتصاد عادي ضمن اقتصادات الأسواق الصاعدة، فقد ازدادت أهمية التوقعات، وإن ظلت معلومات التضخم في الفترات السابقة أكثر أهمية، مما يعني أن الناس في هذه الاقتصادات ربما يكونون أكثر اعتمادا على المنظور الخلفي في اكتساب المعلومات المكونة لرؤيتهم. وقد يرجع ذلك جزئيا إلى ازدياد الخبرات المتعلقة بالتضخم وزيادة تقلباتها تاريخيا في كثير من تلك الاقتصادات.
وفي الواقع، نجد أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة يرتفع في المعتاد بنحو 0,8 نقطة مئوية مقابل كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في التوقعات قريبة المدى، بينما لا يتجاوز انتقال الأثر 0,4 نقطة مئوية في اقتصادات الأسواق الصاعدة.
وهناك عامل يمكن أن يفسر هذا الفرق، وهو نسبة مكتسبي المعلومات باستخدام المنظور الخلفي مقابل مكتسبيها باستخدام المنظور الاستشرافي عبر مجموعات الاقتصادات المختلفة. فحين تكون المعلومات عن آفاق التضخم شحيحة وتفتقر إفصاحات البنوك المركزية إلى الوضوح أو المصداقية، يميل الناس إلى تكوين آرائهم بشأن تغيرات الأسعار المستقبلية استنادا إلى خبراتهم الحالية أو السابقة مع التضخم -أي يكونون أكثر اعتمادا على المنظور الخلفي في اكتساب المعلومات المكونة لرؤيتهم. وعلى العكس من ذلك، فإن الفئة الأكثر اعتمادا على المنظور الاستشرافي تشكل توقعاتها باستخدام مجموعة معلومات أوسع نطاقا يمكن أن تكون مرتبطة بأوضاع الاقتصاد في المستقبل، بما في ذلك إجراءات البنك المركزي وإفصاحاته -أي يكونون أكثر اعتمادا على المنظور الاستشرافي في اكتساب هذه المعلومات.
فروق اكتساب المعلومات وانعكاساتها على السياسات
تنطوي هذه الفروق على تبعات مهمة في البنوك المركزية. وكما يتضح من نماذج المحاكاة المستمدة من نموذج جديد يسمح بالفروق في اكتساب المعلومات وتكوين الآراء بشأن التوقعات، نجد أن تشديد السياسة النقدية ستكون آثاره التخفيفية أقل على التوقعات التضخمية والتضخم في المدى القريب عندما تزداد نسبة مكتسبي معلومات التضخم باستخدام المنظور الخلفي في الاقتصاد.
ضعف انتقال الآثار
تقل فعالية السياسة النقدية عندما تزداد نسبة مكتسبي المعلومات باستخدام المنظور الخلفي، لأنهم لا يأخذون في الاعتبار تأثيرات زيادات أسعار الفائدة على الطلب والأسعار في المستقبل.
والسبب في ذلك، هو أن مكتسبي معلومات التضخم الأكثر تركيزا على الماضي لا يستوعبون حقيقة أن زيادات أسعار الفائدة في الوقت الحاضر سوف تتسبب في إبطاء التضخم لأنها تؤثر سلبا على مستوى الطلب في الاقتصاد. وبالتالي، فإن زيادة نسبة مكتسبي المعلومات باستخدام المنظور الخلفي تعني أنه يتعين على البنك المركزي تشديد سياسته أكثر للوصول إلى نفس درجة الانخفاض في التضخم. وبعبارة أخرى، تأتي تخفيضات التوقعات التضخمية والتضخم على حساب الناتج بدرجة أكبر عندما ترتفع نسبة مكتسبي المعلومات باستخدام المنظور الخلفي.
تعزيز فعالية السياسات
بإمكان البنوك المركزية تشجيع التوقعات بالاعتماد أكثر على المنظور الاستشرافي من خلال إدخال التحسينات على استقلالية السياسة النقدية وشفافيتها ومصداقيتها وبزيادة الوضوح والفعالية في الإفصاحات. ومثل هذه التغييرات تساعد الناس على تفهم إجراءات سياسة البنك المركزي وآثارها الاقتصادية، مما يعزز نسبة مكتسبي معلومات التضخم في الاقتصاد باستخدام المنظور الاستشرافي.
وتوضح نماذج المحاكاة في النموذج الجديد كيف يمكن أن تسهم التحسينات في أطر السياسة النقدية والإفصاحات في خفض خسائر الناتج اللازم لخفض التضخم والتوقعات التضخمية، مما يجعل البنك المركزي أقدر على تحقيق هبوط هادئ.
وهناك طريقة يمكن أن تستخدمها البنوك المركزية في تحسين إفصاحاتها، وهي بإرسال رسائل بسيطة ومتكررة عن أهدافها وإجراءاتها بحيث تكون مصممة لتتوافق مع طبيعة الجمهور المعني.
غير أن تحسين أطر السياسة النقدية ووضع الاستراتيجيات الجديدة المصممة خصيصا للمساعدة على تحسين ديناميكية التضخم يمكن أن يستغرقا وقتا طويلا أو يتعذر تنفيذهما. وتعد مثل هذه التدخلات مكملة لإجراءات تشديد السياسة النقدية الأقرب إلى الطابع التقليدي والتي ستظل عاملا أساسيا في إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف في الوقت المناسب.

* صندوق النقد الدولي

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