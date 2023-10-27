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1.3 مليون مغترب يدخلون المملكة في 9 أشهر

10/27/2023 2:37:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- في ظل ما تشهده المملكة من حركة سياحية غير مسبوقة، شكل المغتربون الأردنيون النسبة الكبرى من أعداد الزوار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وأكدت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، أن نحو 1.3 مليون مغترب أردني زاروا المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع مليون مغترب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت نسبة زوار المملكة من المغتربين الأردنيين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما نسبته 26 % من إجمالي أعداد الزوار الدوليين.
وبلغت نسبة زيادة زوار المملكة من المغتربين نحو 21.5 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أو بارتفاع مقداره أكثر من 229 ألف زائر أو مغترب.
وحسب التقارير الوزارية، فإن أعداد زوار المبيت المغتربين بلغت نحو 1.28 مليون مغترب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع مليون مغترب للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 28 % أو بمقدار يزيد على 280 ألف زائر أو مغترب.
وكان أعلى شهر سياحي سجله المغترب الأردني هو آب (أغسطس) الماضي؛ إذ بلغ عدد الزوار 240.4 ألف زائر بين سياحة مبيت أو ليوم واحد، مقارنة مع 230.6 ألف خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة مقدارها نحو 10 آلاف زائر أو مغترب.
ويشار إلى أن أعداد زوار المملكة وصل إلى أكثر من 5 ملايين سائح في أول 9 أشهر من العام الحالي وبزيادة نسبتها 38.1 %، نتيجة ارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 4.22 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 35.2 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 55.1 %.
وارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 37.7 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بتسجيله ما قيمته 4.1 مليار دينار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.

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