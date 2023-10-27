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مخاطر الاجتياح البري لغزة

10/27/2023 2:37:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مايكل يونغ* - (كارنيغي الشرق الأوسط) 2023/10/20

بينما تفكر إسرائيل في غزو القطاع، قد تسفر حملتها عن تداعيات إقليمية هائلة تتعدى الحرب.
ما الهدف الذي تتوخاه إسرائيل من التوغل البري في قطاع غزة، عدا عن ضمان "إنهاء وجود حماس في غزة"، على حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد؟ يتضح أن التصريحات الواثقة من نفسها، كتلك التي أدلى بها لابيد، تصطدم في الكثير من الأحيان بالواقع، وخصوصا في سياق محفوف بالتقلبات كما هو الحال في الحرب الراهنة، حيث يزداد المشهد تشويشا يوما بعد آخر.
من المنطقي أن نفترض أن تدمير مستشفى في غزة يوم الثلاثاء، قد يشكل عائقا أمام تنفيذ إسرائيل هجومها البري على القطاع. وقد أصرت إسرائيل على أن المستشفى أصيب نتيجة خلل في صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي. ولكن من دون إجراء تحقيق موضوعي في الهجوم، لماذا قد يصدق أحد الإسرائيليين؟ لقد كذبوا بشأن مجزرة قانا التي وقعت في نيسان (أبريل) 1996 في لبنان، وقالوا إن قصف مقر تابع للأمم المتحدة كان نتيجة خطأ، قبل أن يناقض التقرير الصادر عن الأمم المتحدة هذا التقييم. وكذب الإسرائيليون أيضا في قضية قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في شهر أيار (مايو) 2022. فبعد أن حاولوا، بداية، إلقاء اللوم على الفلسطينيين، خلُص الإسرائيليون لاحقا إلى أن ثمة "احتمالًا كبيرًا" بأن تكون الصحفية قُتلت "عن طريق الخطأ" برصاص إسرائيلي كان يستهدف المقاتلين الفلسطينيين. لكن التحقيقات التي أجرتها مؤسسات إعلامية عديدة منها "سي. إن. إن"، و"نيويورك تايمز"، و"الواشنطن بوست"، و"الأسوشييتد برس"، وموقع "بيلينغكات" ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، دحضت نقاطا أساسية في الرواية الإسرائيلية.
وحتى لو افترضنا أن مستشفى غزة أصيب عن طريق الخطأ بصاروخ فلسطيني، يبقى الانقسام بين الفلسطينيين والإسرائيليين حادا للغاية بحيث لن يهتم أحد فعلًا بمعرفة الحقيقة. بعبارة أخرى، قتلت إسرائيل ما يكفي من الضحايا، وارتكبت ما يكفي من جرائم حرب (وحماس أيضا) في حملتها العسكرية الحالية، بحيث نفد صبر كثيرين في المنطقة وسائر دول العالم من السماح بحدوث اجتياح مفتوح أمام كل الاحتمالات، والذي سيتسبب في وقوع المزيد من المجازر ضد السكان المدنيين.
يعتقد البعض أن إسرائيل ستنفذ هجومها البري في مطلق الأحوال، وهم محقون في ذلك على الأرجح. لكن هذا ليس السؤال الأهم. إن الأمر الأكثر دلالةً هو ما تأمل هذه العملية في إنجازه. فقد ألمح المسؤولون الإسرائيليون، مرارا، إلى أنهم سيحتاجون إلى الوقت، ربما عدة أشهر، لتحقيق أهدافهم. ونظرًا لأن اجتياح غزة لم يبدأ بعد، يبدو أن ثمة ما يؤخر هذه العملية. وإذا أردنا أن نقدم تكهنا مدروسا، فقد يعزى السبب إلى مزيج من العوامل، مثل تعقيد التخطيط لعملية عالية المخاطر كهذه، والحث الأميركي لإسرائيل على أن تتقدم بخطوات حذرة، والطلب الذي قيل إن قائدي الجيش الإسرائيلي والعسكريين السابقين والعضوين الحاليين في حكومة الوحدة الوطنية؛ بيني غانتس وغادي آيزنكوت، قدماه بإيضاح الأهداف المتوخاة في غزة.
يعلم الأميركيون أن اجتياح قطاع غزة يزيد بشكل كبير من احتمالات اندلاع حرب إقليمية. وفي حال امتدت رقعة الصراع، من المرجح أنها ستشمل أيضا استهداف القوات والمصالح الأميركية في مختلف أرجاء الشرق الأوسط. وقد يتساءل المرء عما إذا هذا هو ما كان يدور في ذهن الرئيس جو بايدن، حين أبلغ المسؤولين الإسرائيليين، خلال زيارته إلى إسرائيل مؤخرا، بأن القرارات في زمن الحرب تستوجب "التفكير المتأني، وتتطلب طرح أسئلة صعبة للغاية. وتستلزم أيضا تحديد الأهداف بوضوح، وإجراء تقييم صادق حول ما إذا كانت الخطوات التي يتم اتخاذها تحقق هذه الأهداف".
يدرك الجيش الإسرائيلي، بدوره، أن الدخول في متاهة غزة وشوارعها المليئة بالأنقاض سيكبده خسائر كبيرة في صفوف جنوده وهم يخوضون المعارك ضد مقاتلي "حماس" الذين يتمتعون بأفضلية القتال على أرضهم. وقد يكون تحقيق النجاح ممكنا إذا تم تحديد الأهداف وحصرها. لكن أهداف إسرائيل المعلنة حتى الآن مبهمة ومفرطة الطموح، وترتكز على تصور خاطئ لما سيتقبله المزاجان؛ الإقليمي والعالمي.
إضافة إلى ذلك، لا يبدو التناغم وثيقا بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين حول أهداف هذه العملية. ففي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الأميركي، بُثت يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر)، بدا أن بايدن يريد الشيء ونقيضه في الوقت نفسه، حين قال إنه سيبلغ الإسرائيليين أن احتلال غزة سيكون خطأ كبيرا، قبل أن يردف قائلا، إن عليهم "مطاردة حماس". ولكن ما الذي تعنيه "مطاردة حماس" إذا لم تقم إسرائيل بالإبقاء على وجود عسكري في غزة -أي أن تعمد فعليا إلى احتلال القطاع- تضمن من خلاله ألا تعيد الحركة إحياء نفسها؟
بعبارة أخرى، إن لم تكن إسرائيل مستعدة لدخول كل بيت من بيوت غزة والقبض على عشرات الآلاف من الشبان الذين يشتبه بأنهم أعضاء في "حماس"، ونقلهم إلى إسرائيل (وهذا أمر من المستحيل تحقيقه تقريبا)، فما من ضمانات بأنها قادرة على القضاء على هذه الحركة. هذا مع افتراض أن الفرصة ستكون متاحة أصلا أمام الإسرائيليين للطرق على الأبواب والتحقق من الأشخاص لتحديد ولاءاتهم في خضم الجبهات العسكرية المفتوحة من لبنان وسورية -وربما الضفة الغربية أيضا. إن هذا السيناريو مثير للسخرية إلى حد بعيد بحيث يستحيل تخيل حدوثه.
من المحتمل أيضا أن يجرب الإسرائيليون تكتيكا آخر يتمثل تحديدا في تكرار نموذج حصار بيروت الغربية في العام 1982. في ذلك الحين، أحكمت القوات الإسرائيلية الطوق على القيادة الفلسطينية في الجزء الغربي من العاصمة اللبنانية وقطعت إمدادات المياه والكهرباء ومعظم المواد الغذائية الطازجة. وكان هدفها هو إرغام الفلسطينيين على الخروج من بيروت، وقد نجحت في تحقيق هذا المسعى. وقد عشتُ هذا الحصار الذي دام ثلاثة أشهر تقريبا، وأذكر بوضوح أن الفلسطينيين لم يوافقوا على المغادرة إلا بعد مفاوضات شاقة تمت بوساطة المبعوث الأميركي إلى لبنان، فيليب حبيب، على الرغم من أن إسرائيل امتلكت اليد العليا على المستوى العسكري. والأهم أن خروج الفلسطينيين لم يُفضِ بأي حال من الأحوال إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، ولا إلى إنهاء وجودها في لبنان. وبعبارة أخرى، بينت التجربة اللبنانية أن هذه العملية، إذا حاول الإسرائيليون تكرارها في غزة، قد تستغرقهم وقتا أطول مما يمكنهم توفيره، ومن المستبعد أن تكون فعالة بالكامل.
وهكذا، لا تبدو الخيارات المتاحة أمام إسرائيل مثالية، حتى من دون الخوض في تفاصيل نشوب صراع مع "حزب الله"، ما قد يزيد أهدافها العسكرية والسياسية تعقيدا. أضف إلى ذلك أننا لا ندري ما الإجراءات التي قد تلجأ إليها واشنطن لكبح جماح العمليات الإسرائيلية في إطار سعيها إلى تفادي اندلاع حرب إقليمية. بالنسبة للأميركيين، إذا اتسعت رقعة الصراع في غزة لتشمل جميع الجبهات -أي في داخل إسرائيل أو أبعد من ذلك لتطال القوات الأميركية في الشرق الأوسط- فقد يعني ذلك أن خصوم أميركا لا يرغبون في ما هو أقل من إنهاء الوجود الأميركي في المنطقة وشل إسرائيل على نحو حاسم.
قد يبدو هذا التصور مبالغا فيه، وهو كذلك إلى حد ما. لكن واقع الحال هو أن إيران أنشأت في جميع أنحاء المنطقة شبكات من الوكلاء والقوات الحليفة لها، التي هي في الكثير من الأحيان أقوى من الدول التي تعمل فيها. وإذا أدرجنا في الحسبان رغبة الولايات المتحدة في تفادي التورط في نزاعات المنطقة، فلن تبقى فكرة اتخاذ خطوة حاسمة نحو طرد الأميركيين مفهوما عبثيا كما تبدو للوهلة الأولى، ولا فكرة إغراق إسرائيل في حالة دائمة من انعدام الأمن والاستقرار. وبالتالي، فإن الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة وإسرائيل، إذا شعرتا بالضعف وتلمست إسرائيل تهديدًا وجوديًا يترصدها، هو أن تعمَدا إلى شن هجوم على إيران نفسها. وغالب الظن أن نتيجة عملية كهذه ستكون كارثية، خاصة وأن الصين وروسيا ستقفان إلى جانب طهران، في منطقة معادية على نحو متزايد للأميركيين والإسرائيليين.
هل يمكن تجنب هذا السيناريو؟ بالتأكيد، إلا إذا دعمت إدارة بايدن اجتياحا إسرائيليا لغزة يُسمح له بإشعال حرائق في المنطقة من دون أن يحقق على الأرجح أهدافه المبتغاة. ويشار إلى أن تقاطع القوى في الشرق الأوسط لا يصب بالضرورة في صالح الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أن الرأي العام الأميركي ليس مستعدا لدعم حملة عسكرية طاحنة تهدف إلى إعادة فرض النفوذ الأميركي في المنطقة، ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان المزاج العام في أوساط حلفاء واشنطن من العرب يختلف كثيرا عن هذا الموقف. لقد عبرت الولايات المتحدة، مرارا وتكرارا، عن رغبتها في فك ارتباطها بالشرق الأوسط، لكنها لم تُلاحظ أن الشرق الأوسط هو الذي يفك ارتباطه بها.

*مايكل يونغ: مدير تحرير في مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط.

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