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نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

10/27/2023 2:37:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ريتشارد هاس* - (فورين أفيرز) 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2023

لماذا يجب على واشنطن كبح جماح العمل العسكري في غزة والحفاظ على طريق للسلام؟
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إن رغبة إسرائيل في تدمير "حماس" بصورة حاسمة ونهائية هي رغبة مفهومة تماماً، فقد أسفرت الهجمات العنيفة التي شنتها الحركة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) عن مقتل أكثر من 1.300 إسرائيلي وجرح آلاف غيرهم، واحتجاز حوالي 150 رهينة، ومعظم القتلى أو الجرحى أو المختطفين كانوا من المدنيين.
كما أثارت الهجمات مسألة سبل ردع "حماس" عن تنفيذ هجمات مماثلة في المستقبل، لكن مجرد كون الهدف مفهوماً لا يعني حكماً أن السعي إلى تحقيقه هو المسار الأمثل أو -حتى المستحسن. وتبدو استراتيجية إسرائيل الظاهرة معيبة على صعيد كل من الغايات والوسائل.
إن "حماس" هي شبكة وحركة وأيديولوجية أكثر منها منظمة، وقد يكون قتل قيادتها أمرًا ممكناً، لكن كيانها، أو شيئًا من هذا القبيل، سيبقى.
بدأت إسرائيل ردها بتنفيذ غارات جوية على غزة، وهناك قدر كبير من الأدلة على أنها تستعد لغزو بري واسع النطاق، وهذا يضع واشنطن في موقف صعب.
كانت إدارة بايدن محقة في دعمها لحق إسرائيل في الانتقام، ولكن ما يزال يتعين عليها محاولة تحديد طبيعة هذا الانتقام، ولا يمكن للولايات المتحدة إجبار إسرائيل على التخلي عن غزو بري واسع النطاق أو الحد منه مباشرة بعد شنه، لكن صناع السياسة الأميركيين يمكنهم المحاولة ويجب عليهم ذلك، كما يجب عليهم أيضاً اتخاذ خطوات للحد من فرص اتساع الحرب. ويتعين عليهم أن ينظروا إلى ما هو أبعد من الأزمة، وأن يضغطوا على نظرائهم الإسرائيليين لكي يقدموا للفلسطينيين مساراً سلمياً قابلاً للتطبيق وصولاً إلى إقامة دولتهم.
لا تعتمد قضية مصلحة عمل الولايات المتحدة على تشكيل استجابة إسرائيل للأزمة وتداعياتها على مجرد الحقيقة القائلة إن المشورة الجيدة -وإن كانت قاسية- هي ما يدين به الأصدقاء لبعضهم بعضاً فقط؛ إن لدى الولايات المتحدة مصالح في الشرق الأوسط وما وراءه ولن يخدمها غزو واحتلال إسرائيليان لغزة، ولا سياسات إسرائيلية بعيدة الأمد لا تقدم أي أمل للفلسطينيين الذين يرفضون العنف. ومن المؤكد أن سعياً أميركياً من هذا النوع سيتطلب إدارة محادثات صعبة وعمل سياسي صعب. لكن البديل، وهو حرب أوسع واستمرار الوضع الراهن غير المستدام إلى أجل غير مسمى، سيكون أكثر صعوبة وخطورة.
الغايات والوسائل
تتمثل النقطة الأولى ضد شن غزو واسع النطاق بأن كلفه ستفوق بالتأكيد أي منافع. لا تشكل "حماس" أهدافاً عسكرية واضحة لأنها رسخت بنيتها التحتية العسكرية بعمق في المناطق المدنية داخل غزة، وسوف تتطلب محاولة تدمير هذه الأهداف هجوماً واسع النطاق في بيئة حضرية مكتظة بالسكان، الأمر الذي سيثبت أنه مكلف لإسرائيل ويؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين في تطور من شأنه أن يولد الدعم لـ"حماس" في صفوف الفلسطينيين، وستتكبد إسرائيل أيضاً خسائر بشرية فادحة، ويمكن أن تعاني من اختطاف جنود إضافيين.
إذا كان هناك شبه تاريخي لهذا الوضع، فإنه سيكون أقرب إلى تجربة الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق منه إلى ما أنجزته إسرائيل في حربي العامين 1967 و1973. سيكون من شأن استخدام القوة الهائلة ضد غزة (بدلاً من العمل الأكثر استهدافاً الموجه ضد "حماس") أن يثير أيضاً احتجاجاً دولياً، وسيتوقف التطبيع الإضافي مع الحكومات العربية، وفي مقدمها الحكومة السعودية، وستعلَّق علاقات إسرائيل الحالية مع جيرانها العرب -أو أنها ربما تلغى.
كما يمكن أن يؤدي القيام بمهمة عسكرية كبيرة ولفترة طويلة إلى اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً، إما بسبب قرار مدروس من حزب الله (بتحريض من إيران) بإطلاق صواريخ على إسرائيل، أو بسبب اندلاع أعمال عنف عفوية في الضفة الغربية تستهدف الإسرائيليين أو الحكومات العربية التي تقيم علاقات مع مصر، والتي تعيش في سلام منذ وقت طويل مع إسرائيل.
وحتى لو تمكنت إسرائيل من سحق "حماس"، فما الذي سيأتي بعد ذلك؟ لا توجد سلطة بديلة متاحة لتحل محلها. فالسلطة الفلسطينية التي تشرف على الضفة الغربية تفتقر إلى الشرعية، والقدرة والمكانة في غزة. وليست هناك حكومة عربية مستعدة للتدخل وتحمل مسؤولية غزة. وهكذا، سرعان ما ستظهر "حماس" أو نسخة طبق الأصل عنها، كما حدث بعد انسحاب إسرائيل من غزة في العام 2005.
لا شيء من هذا يعني أن إسرائيل لا يجب أن تقوم بعمل ضد "حماس"، بل العكس، يجب عليها أن تفعل. مثل أي بلد آخر تتمتع إسرائيل بالحق في الدفاع عن النفس، الذي يخولها ضرب الذين هاجموها أو يستعدون لمهاجمتها أينما كانوا. وإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل أن تظهر الثمن الذي سيدفعه أولئك الذين يشنون هجمات مروعة كهذه. ومع ذلك تبقى كيفية الرد على هجمات "حماس" مسألة منفصلة. ثمة خيار مختلف يتمثل في تجنب غزو واحتلال واسعي النطاق لغزة والقيام بدلاً من ذلك بضربات موجهة ضد قادة "حماس" ومقاتليها. وبذلك ستتدهور إمكانات "حماس" العسكرية، وستبقى الخسائر العسكرية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية على حد سواء عند الحد الأدنى. كما يجب على إسرائيل أيضاً إعادة تأسيس قدراتها العسكرية على طول حدودها مع غزة، وهو ما من شأنه أن يساعد على استعادة الردع وجعل الهجمات الإرهابية المستقبلية أقل احتمالاً.
حظيت إدارة بايدن بتأييد ودعم كبيرين من كل من الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي عقب الخطاب الاستثنائي الذي ألقاه الرئيس جو بايدن في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي وزيارة وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل وقرار تزويد إسرائيل بما تحتاج إليه عسكرياً.
ولاحظ ماريو كومو، الذي شغل منصب حاكم نيويورك ذات مرة، أن السياسي ينفذ حملته بالشِّعر، لكنه يحكم بالنثر (أي أن السياسيين غالباً ما يستخدمون لغة بليغة ومثالية خلال حملاتهم الانتخابية مثل "الشعر". ولكن وبمجرد وصولهم إلى مناصبهم يتعين عليهم استخدام أساليب أكثر وضوحاً وواقعية، "النثر").
وهكذا، كان خطاب بايدن شعراً، لكن الوقت حان للتحول إلى النثر ومن الأفضل تقديمه سراً. يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل أن تسعيا معا إلى تجنب نتيجة تنطوي على الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وسط إدانة واسعة إقليمياً وعالمياً. ويمكن للحكومات العربية، بما في ذلك حكومة المملكة العربية السعودية، أن تعزز هذه الرسالة وأن تساعد على تسهيل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وإرسال إشارة إلى إسرائيل بأن التطبيع يمكن أن يستمر بعد انتهاء الحرب إذا كانت تصرفات إسرائيل مسؤولة.
احتواء الحرب
يجب أن يكون الهدف الأميركي الثاني هو عدم التشجيع على أي توسيع للحرب. ويكمن الخطر الأكبر في أن "حزب الله"، الذي يمتلك حوالي 150 ألف صاروخ يمكن أن تضرب إسرائيل إذا ما دخل المعركة. ومرة أخرى تتمثل أفضل طريقة لتحقيق ذلك في إقناع إسرائيل بالامتناع عن القيام بعمل كبير سيعد على نطاق واسع عشوائياً، لأن عملاً كهذا يمكن أن يولد ضغطاً وذريعة لـ"حزب الله" للتحرك.
لا تملك الولايات المتحدة أكثر من قدرة محدودة على إبعاد "حزب الله". كما أن إسرائيل، كما يرينا التاريخ، لا تملك خيارات جيدة في لبنان. لكن واشنطن يمكن أن تساعد في هذا المجال من خلال إبلاغ إيران بأنها ستحاسَب على أفعال "حزب الله"، وسيتطلب ذلك أن تشير الولايات المتحدة إلى أنها مستعدة لإلحاق الأذى بإيران إذا هاجم "حزب الله" إسرائيل، مثلاً، من خلال خفض صادرات النفط الإيرانية (تبلغ الآن حوالي مليوني برميل يومياً). وبما أن كثيراً من هذا النفط ينتهي به المطاف في الصين، يجب على واضعي السياسات الأميركيين النظر في إفهام نظرائهم الصينيين أن واشنطن مستعدة لوقف كثير من هذه التجارة من خلال فرض عقوبات على أولئك الذين يستوردون النفط الإيراني -أو إذا لزم الأمر عن طريق مهاجمة منشآت إنتاج أو تكرير إيرانية مختارة. وقد تكون بكين مستعدة لاستخدام نفوذها مع إيران، لأن آخر ما يحتاج إليه الاقتصاد الصيني المضطرب هو ارتفاع كلف الطاقة. ويجب على واشنطن أيضاً تعليق أي تخفيف إضافي للعقوبات عن إيران إلى أجل غير مسمى، وإعادة تأكيد حدود تسامحها عندما يتعلق الأمر ببرنامج إيران النووي.
تشير التقارير حتى الآن، إلى أن إيران قدمت دعماً استراتيجياً -وليس تكتيكيا لـ"حماس"، أي أنها دربت كوادر "حماس" ومولتها وسلحتها على مر الأعوام، ولكن لا توجد حتى الآن معلومات استخبارية تشير إلى أنها صممت هذه العملية أو أمرت بها. وعلى مدى عقود، لم تشمل سياسات الولايات المتحدة التمييز بين الإرهابيين وأولئك الذين يدعمونهم بالملاذ أو الأسلحة أو المال. وإذا ثبت أن إيران كانت طرفاً نشطاً في هجمات "حماس"، فسيتعين على واشنطن النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية، أو حتى العسكرية، ضد إيران.
لا حل "الدولة الواحدة"
إذا ما انقشع الغبار، فسوف تكون هناك حاجة في ذلك الحين فقط إلى دبلوماسية أميركية مستدامة بهدف إحياء حل الدولتين. ويجب على واضعي السياسات الأميركيين توجيه نظرائهم الإسرائيليين إلى دروس إيرلندا الشمالية، حيث كان للاستراتيجية البريطانية في تسعينيات القرن الـ20 مساران، في أحدهما ركزت السياسات البريطانية على إقامة وجود أمني كبير واعتقال أفراد من الجيش الجمهوري الأيرلندي الموقت وغيره من الجماعات شبه العسكرية أو قتلهم. وكان الهدف البريطاني هو الإشارة إلى أن العنف سيفشل وأن الجيش الجمهوري الأيرلندي لا يمكنه شق طريقه إلى السلطة بالعنف.
أما المسار الثاني فكان يتعلق بتحقيق النجاح النهائي للسياسات البريطانية، وهو ما بلغ ذروته في "اتفاق الجمعة العظيمة" أو "اتفاق بلفاست" في العام 1998، الذي أنهى فعلياً ثلاثة عقود من العنف المعروف باسم "الاضطرابات". وقد أعطى هذا المسار قادة الجيش الجمهوري الإيرلندي الفرصة للمشاركة في مفاوضات جادة وعدت بجلب بعض ما سعوا إليه إذا تجنبوا العنف. وأوضحت السياسات البريطانية لهم، أنهم سيحققون على طاولة المفاوضات أكثر مما سيحققونه في ساحة المعركة.
ليس المقصود من هذا التشبيه الإيحاء بأن العودة إلى مفاوضات جادة لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ممكنة الآن، أو حتى في وقت قريب، وذلك أن الظروف اللازمة لجعل الوضع ناضجاً للدبلوماسية غائبة الآن بشكل صارخ. وقد جعلت "حماس" من نفسها طرفاً غير مقبول في أي عملية سياسية، ولا يملك أي كيان فلسطيني آخر النفوذ السياسي اللازم للتفاوض. ومن المفارقة أن حماس تمتلك هذا النفوذ، وإنما مع غياب أي استعداد لاستخدامه، في حين أن السلطة الفلسطينية ضعيفة للغاية ولا تحظى بشعبية. وحتى قادة السلطة الفلسطينية الأقوى، مثل ياسر عرفات، ترددوا أمام فرصة السلام عندما كان المعروض عليهم أكثر بكثير من المعروض الآن. كما لا يظهر قادة إسرائيل استعداداً للتفاوض بجدية.
قبل هجمات "حماس"، تبنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسات قوضت فرصة التفاوض بحسن نية. كما أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بقيادته موجودة لشن الحرب، وليس للتفاوض على السلام. وستكون هناك حاجة إلى حكومة جديدة بتفويض جديد للتفاوض على السلام. ومع ذلك، إذا كانت محاولة التفاوض في الأجل القريب غير مجدية أو أسوأ من ذلك، فإنه يظل يتعين على الدبلوماسية الأميركية أن تبدأ العمل على بناء سياق مناسب للتفاوض.
من الضروري وجود مسار سياسي يشمل إسرائيل والفلسطينيين. ومن دون مثل هذا المسار، سيكون من الصعب تحقيق المزيد من التطبيع بين إسرائيل وجيرانها العرب. ومن المرجح أن تشترط السعودية للتطبيع، الآن أكثر من السابق، سياسات إسرائيلية موجهة إلى الفلسطينيين. والأهم من ذلك هو أنه لا يمكن لإسرائيل أن تظل دولة آمنة ومزدهرة وديمقراطية ويهودية ما لم تكن هناك قبل مرور فترة أطول مما ينبغي دولة فلسطينية إلى جانبها. وبخلاف ذلك، سيكون استمرار الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى لما يمكن تسميته "لا حل الدولة الواحدة" تهديدا لهذه الميزات جميعها.
يجب على الولايات المتحدة أن تحض إسرائيل أولاً في السر، ثم في العلن إذا لزم الأمر، على توجيه سياساتها حول بناء السياق لظهور شريك فلسطيني موثوق مع مرور الوقت، وعلى النقيض من ذلك، بدت السياسات الإسرائيلية، خلال الأعوام الأخيرة، عازمة على تقويض السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من ادعاء عدم وجود شريك للسلام. يجب أن يكون الهدف هو إثبات أن ما تقدمه "حماس" لن يقود سوى إلى طريق مسدود، لكن هناك أيضاً، وبالقدر نفسه من الأهمية، بديلاً أفضل لأولئك الذين يرغبون في رفض العنف وقبول إسرائيل، وهذا يعني وضع قيود صارمة على النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وصياغة مبادئ الوضع النهائي التي يكون من شأنها أن تشمل إقامة دولة فلسطينية، وتحديد شروط صارمة -لكنها مع ذلك معقولة- يمكن للفلسطينيين الوفاء بها لتحقيق هذا الهدف.
سوف يتطلب الوصول إلى هناك استعداداً من جانب واشنطن للقيام بدور نشط في العملية والتعبير عن وجهات النظر الأميركية علناً، حتى لو كان ذلك يعني إبعاد الولايات المتحدة من السياسات الإسرائيلية. وسوف يحتاج المسؤولون الأميركيون إلى التحدث مباشرة وبصدق إلى نظرائهم الإسرائيليين. ومن الغريب أن إدارة بايدن كانت أكثر قوة في الرد على الإصلاح القضائي الإسرائيلي ومسائل العمل السياسي الداخلي من رد فعلها على نهج إسرائيل تجاه المسألة الفلسطينية، لكنها تحتاج إلى إجراء نوع من المحادثات مع إسرائيل لا يمكن أن تجريها سوى الولايات المتحدة؛ أقرب شريك لإسرائيل.
بقدر ما كان الإصلاح (التعديل) القضائي المقترح وما يزال يشكل تهديداً كبيراً للديمقراطية في إسرائيل، كشفت أحداث الأسابيع الأخيرة أن المسألة الفلسطينية التي لم تحل بعد تشكل تهديداً أكبر بكثير.

*ريتشارد هاس: الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية. هذا المقال مترجم عن مجلة "فورين أفيرز"، 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

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