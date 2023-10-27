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حماس تشكل حالات جديدة للشرق الأوسط من أقبيتها في غزة

10/27/2023 2:37:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
تسفي برئيل
27/10/2023

بعد فترة قصيرة على إطلاق رجب طيب اردوغان لسانه والتطاول على إسرائيل، هبطت البورصة في إسطنبول 7 %. مرتان في اليوم نفسه اضطرت البورصة الى وقف التعامل بسبب الهبوط في الأسعار، وفقط قبل المساء استؤنفت التعاملات. المستثمرون المحليون والأجانب، الذين بدأوا للتو في العودة الى السوق المالية في تركيا صوتوا بالأرجل ضد "الوقوف القوي لاردوغان خلف حماس". الآن تأييد حماس لا يعد أمرا جيدا للمصالح التجارية. والاقتصاديون في تركيا يحذرون من أن مثل هذه التصريحات يمكن أيضا أن تستدعي عقوبات غير رسمية على تركيا.
عندما ينتقد اردوغان إسرائيل ويؤيد حماس، فإنه يصعد على مسار تصادم ليس فقط مع إسرائيل، بل أيضا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، قال للصحيفة عضو في الغرفة التجارية في إسطنبول. وحسب قوله فإن المناخ المناهض لتركيا في العالم يمكن أن يؤثر أيضا على فرع السياحة، وسيضر بجهود تركيا من أجل التحول الى مركز إقليمي لتسويق الغاز ودهورة الدولة الى أزمة بالذات في الفترة التي بدأت تتعافى منها.
إلغاء زيارة اردوغان الى إسرائيل وتجميد المحادثات حول صفقات اقتصادية (بالأساس في مجال الطاقة)، التي معناها وقف مشروع أنبوب الغاز بين إسرائيل وتركيا ومنها الى أوروبا، هي فقط جزء من الثمن الذي يمكن لتركيا أن تدفعه بسبب موقف اردوغان. على الأجندة يقف أيضا بيع طائرات اف16 لتركيا، الذي يحتاج مصادقة الكونغرس، الذي حتى قبل الحرب لم يكن متحمسا لها وهدد بإلغائها رغم قرار الرئيس جو بايدن المصادقة عليها. السبب الرئيسي لوقف الصفقة، التي تبلغ 20 مليار دولار، كان معارضة تركيا لضم السويد الى الناتو. ولكن بعد بضعة أشهر من المفاوضات، وافق اردوغان على انضمامها، ويوم الاثنين الماضي قام بإرسال طلب من أجل الحصول على مصادقة رسمية في البرلمان. ولكن الآن ربما أن هذه المصادقة لن تكون كافية للكونغرس الأميركي إزاء رقصة التانغو التي يرقصها مع حماس.
عندما اندلعت الحرب في غزة، عرض اردوغان خدماته لإجراء مفاوضات حول إطلاق سراح المخطوفين. وحسب موقع "مونيتور"، طلب اردوغان من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس والذي كان يعيش في تركيا، مغادرة إسطنبول مع عائلته بعد مشاهدتهم في التلفاز وهم يصلون ويمدحون عملية حماس. ولكن بعد فترة قصيرة، تحدث اردوغان وزير الخارجية في تركيا، هكتان فيدان، مع هنية من أجل فحص وجود إمكانية لصفقة إنسانية. ولكن مثلما في حالات سابقة تبين لاردوغان بأن استضافة أعضاء حماس والالتقاء معهم لا تساعد حقا في إنضاج صفقة.
إدارة المفاوضات مع حماس قامت بها قطر ومصر، اللتان تمتلكان أدوات تأثير وضغط ناجعة أكثر من تركيا. فيدان هبط في هذا الأسبوع في أبو ظبي وفي الدوحة، عاصمة قطر، من أجل فحص ما الذي يمكن فعله، لا سيما من أجل المساعدة على إنقاذ المخطوفين غير الإسرائيليين والأميركيين. الوزير أمل في أنه لكون تركيا كانت أول من أرسلت طائرة مساعدات لسكان غزة الى جانب هجوم لفظي من اردوغان على إسرائيل، فإن دولته ستحصل على موطئ قدم في الخطوات الدبلوماسية أمام حماس.
هذا بالنسبة لاردوغان فيلم تمت مشاهدته في السابق، والذي أعاده الى نهاية العام 2008 عشية عملية "الرصاص المصبوب"، حيث استضاف اردوغان رئيس الحكومة اهود اولمرت كي يناقش معه إجراء مفاوضات مع بشار الأسد. وعندما كانا يتحدثان، اقترح اردوغان الاتصال مع الأسد وإجراء مكالمة غير مباشرة بينه وبين اولمرت. الأخير وافق. المحادثة كانت بين اردوغان والأسد بواسطة مترجم، والمضمون تم نقله بشكل فوري لأولمرت الذي كان يجلس في الغرفة. وحسب أقوال مصدر رفيع في تركيا، قال للصحيفة إن اردوغان كان على قناعة بأن اولمرت ليس فقط حليفا، بل أيضا صديق مقرب.
في الوقت نفسه، عرف اردوغان بأن الجيش الإسرائيلي ركز قوات على حدود القطاع تمهيدا لعملية "الرصاص المصبوب". بروحية الصداقة بينهما طلب من اولمرت السماح له بإقناع حماس بالتوقف عن عملياتها ضد إسرائيل، وربما حتى التوصل الى اتفاق وأن يمنع بذلك تنفيذ العملية. اولمرت وعد بالتفكير بهذا الاقتراح عند عودته الى القدس. وعندما تباطأ اولمرت في إعطاء إجابة، اتصل معه اردوغان. ولدهشته وغضبه تم تغييبه مرتين وفهم أن اولمرت لا ينوي إشراكه في القرار.
"اردوغان شعر بأنه تمت خيانته من قبل من اعتبره صديقا مقربا"، قال المصدر الرفيع نفسه. "اردوغان لا ينسى ولا يغفر"، قال لي في هذا الأسبوع صحفي تركي في إحدى الوسائل الإعلامية الرسمية. "قبل أن يكون ايديولوجيا، هو وطني تركي، وهو قبل أي شيء آخر مدير حسابات حريص". أيضا الآن أرسلت تركيا رسائل لإسرائيل تضمنت طلبا لتأخير -وربما حتى إلغاء- نية شن الهجوم البري. هذه المرة المحادثات لم يتم تصفيتها، ولكن إجابة إسرائيل كانت حادة وواضحة.
في حين أن اردوغان يحتضن من جديد "منظمة التحرير"، فإن قطر تقود الاتصالات مع حماس. رافعة الضغط الأساسية لها هي اللجوء الذي تمنحه لجزء من قيادة حماس والمساعدات المالية الضخمة بمئات ملايين الدولارات، التي أرسلتها لهذه المنظمة وللقطاع في العقد الأخير، جزء منها بمصادقة من إسرائيل وبتشجيع منها. في حين أن إسرائيل تصف حماس بأنها جهة تقع تحت رعاية إيران، فإن حماس قررت إجراء المفاوضات بالتحديد مع قطر.
يبدو أن حماس، خلافا للجهاد الإسلامي الذي هو مرتبط بالحبل السري لإيران، قدرت أن "القناة العربية"، وليس الإيرانية، يمكن أن تخدمها بشكل أفضل. وهي أيضا رأت أن فكرة "وحدة الساحات"، التي كان يمكن أن تضمن مشاركة كثيفة من حزب الله في المعركة، لا تتحقق بشكل كامل. ربما أنها استنتجت من ذلك شيء حول سياسة إيران. المناوشات بين إسرائيل وحزب الله هي في الحقيقة غير مسبوقة منذ حرب لبنان الثانية، لكن بالنسبة لحجم القوات التي استخدمتها حماس ضد إسرائيل، فإن حزب الله ما يزال بعيدا عن تلبية توقعات الشريكة في غزة، رغم أنه نجح في إخلاء عشرات المستوطنات الإسرائيلية.
حتى الآن، تكبدت حماس عشرات القتلى وأضرارا كثيرة في قواعدها، لكن حسن نصر الله لم يظهر حتى الآن بشكل علني. هو أيضا لم يقم بإلقاء خطاب حماسي يعرض فيه التضحية التي قدمها حزب الله من أجل حماس وسكان غزة، ولم يفصل كيف ينوي توسيع وحدة الساحات. ربما أن سبب هذا الصمت هو أن حزب الله لم يقرر بعد، أو أنه لم يحصل على الإذن من إيران من أجل توسيع المعركة. تفسير هذه الخطوة يمكن أن يكون حربا إقليمية، يمكن فيها لإيران أيضا أن تكون شريكة مباشرة وهدفا للهجوم.
في بداية الأسبوع، أشار رئيس حكومة قطر، محمد الثاني، الى إمكانية حدوث اختراقة في الاتصالات مع حماس، التي ستؤدي الى إطلاق سراح مجموعة أخرى من المخطوفين. ولكن التفاصيل ما تزال غير واضحة. فمن غير الواضح كم هو عدد المخطوفين وما هي جنسياتهم، وبالأساس مقابل ماذا ستطلق حماس سراحهم. الضغط في هذه الأثناء هو من أجل التوصل على الأقل الى إطلاق سراح المخطوفين المدنيين، المصابين والأطفال والنساء والشيوخ، مقابل المساعدات الإنسانية للقطاع.
لكن هذه العملية، حتى لو نجحت، لن ترفع عن حماس تهديد الهجوم البري. هنا يكمن الخوف الكبير لدول رئيسية في المنطقة تتعاون مع الإدارة الأميركية. في اللقاء بينه وبين وزير الخارجية الأميركي قبل أسبوع، حذر ولي عهد السعودية محمد بن سلمان من انزلاق الحرب الى دول عربية. يوم الثلاثاء الماضي، عندما تحدث بن سلمان مع الرئيس الأميركي، فإن لهجته كانت متطلبة أكثر. فقد طلب بشكل صريح منع القيام بعملية عسكرية في غزة التي يمكن أن تؤدي الى قتل جماعي للمدنيين.
من ناحية بن سلمان، هذه ليست فقط قضية إنسانية. ففي اليوم نفسه الذي تحدث فيه مع بايدن، قام باستضافة مؤتمر المستثمرين، الذي سمعت فيه تقديرات متشائمة حول احتمالات نجاح حلم 2030، وهو المشروع الرئيسي للسعودية، اذا اندلعت حرب واسعة في الشرق الأوسط. الكثير من المندوبين قالوا في المؤتمر "إن استثمارات ضخمة تحتاج الى الاستقرار والهدوء". وإذا تحولت الحرب في غزة الى مواجهة تشارك فيها عدة دول في المنطقة، فإنها ستمر فترة طويلة الى أن يوافق المستثمرون على ضخ أموالهم، حتى في دول مثل السعودية التي هي غير مشاركة بشكل مباشر في الحرب.
السعودية هي شريكة كاملة في قلق مصر من الإملاء الذي فرضته على المنطقة منظمة تمقتانها. فقط الموقع الجغرافي لمصر، قربها من قطاع غزة والسيطرة على معبر رفح، تضع في يدها القوة من أجل التأثير على حماس. السعودية لا توجد لها مثل هذه الرافعة للتأثير. فقوتها تستخدمها في واشنطن، ويوجد لها بعض العضلات التي يمكن أن تشمل ضمن أمور أخرى، كمية إنتاج النفط.

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