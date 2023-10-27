حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية مع غزة في السلط (فيديو)

حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية مع غزة في السلط (فيديو)
التاريخ
10/27/2023 2:35:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظم حزب إرادة وقفة تضامنية مع قطاع غزة في مدينة السلط بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الكبير.
وعبر الحزب في فعاليته التي شهدت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في غزة، عن "التضامن ووحدة الحال مع فلسطين، والتنديد بآلة القتل الصهيونية وبمجرمي الحرب ومن يدعمهم".
كما عبر عن الدعم والتقدير للموقف الأردني الصلب والمشرف قيادة وشعبا.
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