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حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية مع غزة في السلط (فيديو)

10/27/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


نظم حزب إرادة وقفة تضامنية مع قطاع غزة في مدينة السلط بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الكبير.

وعبر الحزب في فعاليته التي شهدت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في غزة، عن "التضامن ووحدة الحال مع فلسطين، والتنديد بآلة القتل الصهيونية وبمجرمي الحرب ومن يدعمهم".



كما عبر عن الدعم والتقدير للموقف الأردني الصلب والمشرف قيادة وشعبا.

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