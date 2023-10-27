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وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في إربد (صور)

10/27/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أحمد التميمي

خرج الاف المواطنين في مسيرات انطلقت من مناطق مختلفة في إربد، نظمتها فاعليات حزبية وشعبية ونقابية وشبابية ونسائية للتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة واستمرار الصمت العربي.
واستنكر المشاركون في المسيرات باستهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل.


وحيّا المشاركون صمود غزة أمام هذا العدوان الغاشم ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف بجانبها لوقف وردع غلو قوات الاحتلال المدعومة أميركيا
وطالب المشاركون المقاومة بمزيد من الرد على جرائم الاحتلال، مستنكرين في هتافاتهم الصمت الرسمي للأنظمة العربية، وعدم تقديم موقف جاد وحازم تجاه ما تتعرض له غزة من مجازر.
كما طالب المشاركون بإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان والقواعد الأجنبية والغاء معاهدة السلام وطرد السفير الاسرائيلي من عمان وقطع العلاقات مع الاحتلال كاقل واجب يمكن تقديمه للاهل في فلسطين.

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