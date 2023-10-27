مسيرة تضامنية مع غزة في البقعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انطلقت مسيرة حاشدة في مخيم البقعة بعد صلاة الجمعة اليوم، تضامنا مع قطاع غزة.
وطالب المشاركون في المسيرة بوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية دون قيود أو إبطاء.
كما هتف المشاركون لصمود أهالي القطاع في وجه المجازر التي يواجهونها كل يوم، مشيدين في الوقت ذاته بأداء المقاومة.
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