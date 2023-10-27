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مسيرة تضامنية مع غزة في البقعة

10/27/2023 2:35:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




انطلقت مسيرة حاشدة في مخيم البقعة بعد صلاة الجمعة اليوم، تضامنا مع قطاع غزة.

وطالب المشاركون في المسيرة بوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية دون قيود أو إبطاء.

كما هتف المشاركون لصمود أهالي القطاع في وجه المجازر التي يواجهونها كل يوم، مشيدين في الوقت ذاته بأداء المقاومة.

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