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مسيرة تضامنية في مادبا ووقفة في ذيبان

10/27/2023 2:35:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة







مادبا - انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام ساحة مسجد مخيم مادبا مسيرة تضامنية مع أبناء قطاع غزة باتجاه وسط المدينة ، منددين فيها المشاركون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة .
وهتف المشاركون بالمسيرة بعبارات حيت صمود الأشقاء في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وطالب المشاركون في المسيرة والذي يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني، بتدخل دولي لإيقاف المجازر الإسرائيلية بحق أبناء غزة.، مستنكرين صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على المستشفيات والمدرس بالقطاع وما ارتكبته إسرائيل من جريمة نكراء باعتدائها على المستشفى المعمداني واستهدافها الأطفال والنساء والشيوخ بأسلوب العقاب الجماعي.
من جهة أخرى ، نظمت بلدية ذيبان الجديدة وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة ضد العدو الصهيوني الغاشم ، تحت عنوان " وقفة تضامنية قبيلة بني حميدة "
وبدأت الوقفة التي تعانق بها الشماغ الأردني بالكوفية الفلسطينية ، بالوقوف دقيقة صمت وقرأ المشاركين الفاتحة على أرواح طوفان غزة ، منددين بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة الآف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ ، مطالبين المجتمع الدولي وكافة الضمائر الحية، الضغط على إسرائيل، لوقف عدوانها على غزة الذي يشكل اختراقاً للمعاني الإنسانية وإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الأعزل.
وأكد المتحدثون في الوقفة وقوفهم خلف جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني ودعمه المطلق لمواقفه الثابتة و حازمة حيال القضية الفلسطينية، ومواقفه المشرفة التي تمثل الأردنيين جميعاً في دعم أهل غزة في مواجهة الظلم والعدوان الإسرائيلي الغاشم. ، مشيدين بتحركات جلالة الملك المعظم ومواقفه تجاه الأهل في غزة، وما يقوم به جلالته من جهد لنصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ووقف معاناة الأهل في غزة.
وتبرعت بلدية ذيبان الجديدة بـ " 5 " آلاف دينار لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة لتخفيف ويلات الحرب القائمة في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء القطاع ،وفق ما أعلن عنه رئيس البلدية نصر الرواحنة .

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