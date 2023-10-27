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معان : وقفة تضامنية لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته

10/27/2023 2:35:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حسين كريشان






شارك الآلاف من المواطنين في مدينة معان بوقفة احتجاجية حاشده ، بعد ظهر اليوم الجمعة امام مسجد معان الكبير ، وذلك تحت شعار "تضامنا مع غزة العزة وانتصارا لفلسطين وتنديدا بحرب الإبادة والتهجير الصهيونية وإعتزازا بالمقاومة وإنجازات طوفان الأقصى"
وردد المشاركون في الوقفة التضامنية التي نظمتها فعاليات شعبية وشبابية وبمشاركة من مختلف القوى السياسية في المدينة ، هتافات تحيي قطاع غزة والفصائل الفلسطينية المقاومة ، بينها: "من معان تحية لغزه الأبية ، و اضرب صواريخ القسام لا تخلي الصهيوني ينام،
بالروح بالدم نفديك يا أقصى" ، وسط هتافات غاضبه وداعيه لمواصلة خيار المقاومة حتى النصر ، وفلسطين لا تتحرر إلا بالقوة لأنها أخذت بالقوة .
كما وردد المشاركون الهتافات المشيدة بالمقاومة الفلسطينية وانتصارتها في إسرائيل. وطالبوا بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان وطرد سفيرها ، وقطع العلاقات مع إسرائيل، وسحب السفير الأردني من تل ابيب، مؤكدين على حق الفلسطينين في الدفاع عن أنفسهم أمام الاحتلال الإسرائيلي.
وهتف المشاركون ضد اتفاقية وادي عربة واتفاقية "الغاز "مع إسرائيل ، وسط مطالبات بفتح الحدود مع فلسطين.
وندد عدد من المتحدثين بشدة الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزه ، متسببه في سقوط الآلاف من الضحايا الأبرياء.
واكدوا ، دعمهم ونصرتهم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسله وطالبوا ، بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين، منددين بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء والابرياء ، التي تنتهك بصفة فاضحة جميع الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية
وعبروا عن تضامنهم الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي ومناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالبوا ، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية ووقف الاعتداءات والمجازر الجماعية على المدنيين الأبرياء واحترام المواثيق الدولية، في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مساءلة أو ردع أو محاسبة.
ودعا المشاركون ، الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف صفا قويا إلى جانب الأخوة في غزة الذين ظلوا وما يزالوا ينافحون للوصول إلى انتزاع الحقوق المسلوبة.
واكدوا ، ان الشعب الاردني بكافة مكوناته المجتمعية هم الداعمين الأكبر لفلسطين وهم باقون على العهد في ان تبقى قضية فلسطين هي القضية الأولى الحاضرة في وجدان كل اردني.

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