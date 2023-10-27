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كتب تهتم بسعادتك وصحتك وجيبك - جريدة الوطن السعودية

10/27/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Al Watan) سأعلمك أن تكون غنيا
أطلق على خبير التمويل الشخصي راميت سيثي لقب ((ساحر الثروة)) من قبل مجلة ((فوربس)) و((المعلم الجديد في المنطقة)) من قبل مجلة ((فورتشن)).
لقد قام الآن بتحديث وتوسيع كتابه الكلاسيكي الحديث عن المال لعصر جديد، حيث يقدم برنامجًا بسيطًا وقويًا دون شهادة بكالوريوس مدته 6 أسابيع، حيث يساعدك على اختيار الحسابات والاستثمارات المناسبة حتى أموالك تلقائيا من خلال عدة نقاط:
. كيفية تسديد ديونك وقروضك الطلابية بشكل أسرع مما كنت تعتقد أنه ممكن.
. كيفية إنشاء حسابات مصرفية دون رسوم وفائدة عالية والتي لن تخدعك مقابل كل قرش.
. كيف يقوم راميت بأتمتة شؤونه المالية بحيث تذهب أمواله إلى المكان الذي يريده بالضبط، وكيف يمكنك القيام بذلك أيضًا.
. كيفية التخلص من الرسوم المتأخرة (باستخدام نصوص كلمة بكلمة).
. كيفية توفير المئات أو حتى الآلاف شهريًا (ومع الاستمرار في شراء ما تحبه).
. إستراتيجية استثمارية بسيطة للغاية وتتفوق على المستشارين الماليين في لعبتهم الخاصة.
. كيفية التعامل مع شراء سيارة أو منزل، ودفع تكاليف حفل زفاف، وإنجاب الأطفال، وغيرها من النفقات الكبيرة - دون أي ضغوط.
. الكلمات الدقيقة التي يجب استخدامها للتفاوض على زيادة كبيرة في العمل.
دماغ الندرة: أصلح عقليتك المتلهفة وأعد ضبط عاداتك لتزدهر بما يكفي
يكشف كتاب ((دماغ الندرة: أصلح عقليتك المتلهفة وأعد ضبط عاداتك لتزدهر بما يكفي)) عن الأسس البيولوجية والتطورية وراء تثبيتات دماغك، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العيش، ويوضح مايكل إيستر، أحد أبرز الخبراء في العالم في مجال تغيير السلوك، أن المشكلة لا تكمن فيك. المشكلة هي عقلية الندرة التي خلفها أسلافنا القدماء، حيث كان عليهم أن يبحثوا ويستهلكوا باستمرار من أجل البقاء لأن أدوات البقاء الحيوية مثل الغذاء والسلع المادية والمعلومات والقوة كانت نادرة ويصعب العثور عليها.
ولكن مع قدرتنا الحديثة على تلبية رغبتنا القديمة في الحصول على المزيد بسهولة، فإن ((عقل الندرة)) لدينا يأتي الآن بنتائج عكسية.
واكتشف في كتابه تكتيكات بسيطة يمكن أن تحركنا نحو عقلية الوفرة، وتعزز العادات الصحية، وتسمح لنا أن نعيش حياتنا على أكمل وجه ونقدر ما لدينا، بما في ذلك كيفية:
. اكتشاف إشارات الندرة المخفية لإيقاف الرغبة الشديدة قبل أن تبدأ، من مصمم ماكينات القمار اللامع في مختبر كازينو لاس فيجاس.
. حوّل قضاء الوقت بمفردك إلى حيلة السعادة المطلقة، من صناعة القهوة الحرفية للرهبان البينديكتيين.
. أعد تنشيط جينات الاستكشاف الخاصة بك لتستمتع بحياة أكثر إثارة وإشباعًا، من رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية.
. إعادة صياغة كيفية تفكيرنا في الإدمان والعادات السيئة وعلاجها، من كبير الأطباء النفسيين في العراق.
. تعرف على الوقت الذي يكون فيه لديك ما يكفي، بدءًا من امرأة تركت مسارًا وظيفيًا بقيمة مليون دولار إلى مغامرة العالم.
الحياة الطيبة: دروس من أطول دراسة علمية عن السعادة في العالم
ما الذي يجعل الحياة سعيدة، حياة مرضية؟ حياة جيدة؟
في كتابهم ((الآسر)) (صحيفة وول ستريت جورنال)، يوضح مديرو دراسة هارفارد لتنمية البالغين، وهي أطول دراسة علمية أجريت عن السعادة على الإطلاق، أن الإجابة على هذه الأسئلة قد تكون أقرب مما تدرك.
ما الذي يجعل الحياة مرضية وذات معنى؟
الجواب البسيط والمثير للدهشة هو: العلاقات.
كلما كانت علاقاتنا أقوى، كلما زاد احتمال أن نعيش حياة سعيدة ومرضية وأكثر صحة. في الواقع، تكشف دراسة هارفارد لتنمية البالغين أن قوة اتصالاتنا مع الآخرين يمكن أن تتنبأ بصحة أجسادنا وأدمغتنا خلال حياتنا.
تنبثق الأفكار التي لا تقدر بثمن في هذا الكتاب من القصص الشخصية الكاشفة لمئات المشاركين في دراسة هارفارد، حيث تمت متابعتهم سنة بعد سنة طوال حياتهم البالغة، وقد تم تعزيز هذه الحكمة من خلال نتائج الأبحاث من العديد من الدراسات الأخرى.
تمت مشاهدة محادثة TED للدكتور والدينجر حول دراسة جامعة هارفارد ((ما الذي يجعل الحياة جيدة))، أكثر من 42 مليون مرة، وهي واحدة من أكثر عشر محادثات TED مشاهدة على الإطلاق.
لقد أشاد المؤلفون الأكثر مبيعًا جاي شيتي بكتاب ((الحياة الجيدة)) باعتباره ((سعيًا تمكينيًا نحو أعظم احتياجاتنا: التواصل الإنساني الهادف))، وأنجيلا داكويرث ((في مجال مزدحم بنصائح الحياة... يقف شولتز ووالدينغر منفصلين))، والسعادة. الخبيرة لوري سانتوس ((والدينغر وشولتز هما خبيران عالميان في الأشياء غير البديهية التي تجعل الحياة ذات معنى)).
من خلال قصص الحياة ((الثاقبة [و] المثيرة للاهتمام)) (دانييل جيلبرت، المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز لكتاب Stumbling on Happiness)، يُظهر لنا كتاب ((الحياة الجيدة)) كيف يمكننا أن نجعل حياتنا أكثر سعادة وذات معنى من خلال اتصالاتنا بالآخرين.
التدريب من أجل حياة صحية:
مجلة يومية للطعام واللياقة البدنية
جهز نفسك من أجل صحة أفضل!
افتح مجلة اللياقة البدنية هذه وابدأ رحلتك نحو حياة صحية جديدة! سيساعدك هذا الكتاب سهل الاستخدام على تسجيل إحصائياتك اليومية من أجل ترسيخ عادات الأكل الصحي وممارسة الرياضة.
سواء كان هدفك هو فقدان الوزن، أو ممارسة المزيد من التمارين، أو تغيير إجراءات الرعاية الذاتية الخاصة بك، فإن هذه المجلة المفيدة ستبقيك على المسار الصحيح أثناء انطلاقك على مسار صحي جديد.
يتميز التدريب من أجل حياة صحية بطرق سهلة عبر النقاط:
. سجل إحصائيات يومية مهمة. اكتب وزنك، وما تأكله، ومقدار التمارين التي تمارسها، ومدى اعتنائك بنفسك كل يوم.
. مراجعة التقدم المحرز الخاص بك. تساعدك عمليات تسجيل الوصول الأسبوعية على رسم تقدمك وضبط عاداتك للمضي قدمًا.
. تتبع أهدافك. حدد أهدافك عندما تبدأ رحلتك، وسجل الأهداف اليومية، وقم بتقييم نجاحك في نهاية الكتاب.
سحر الحوار: تحويل الصراع إلى تعاون
في هذا العمل الرائد، يعيد عالم الاجتماع الشهير وخبير الرأي العام العالمي دانييل يانكلوفيتش اختراع فن الحوار القديم.
لقد عرف المديرون الناجحون دائمًا كيفية اتخاذ القرارات وتعبئة زملاء العمل. ولكن مع استمرار أعمالنا في التوسع، لم تعد المحادثات والمناقشات كافية للجمع بين الأشخاص وأجنداتهم المختلفة معًا بعد الآن.
إن الحوار، عندما يمارس بشكل صحيح، سوف يربط الناس برؤية مشتركة، ويساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة كأفراد وكفريق. بالاعتماد على عقود من البحث واستخدام أمثلة واقعية، يحدد كتاب سحر الحوار استراتيجيات محددة للمناورة في مجموعة واسعة من المواقف ويعلم المديرين والقادة ورجال الأعمال وغيرهم من المهنيين كيفية النجاح في الاقتصاد العالمي الجديد، حيث المزيد من اللاعبين المشاركين في صنع القرار أكثر من أي وقت مضى.

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