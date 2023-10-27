كتب تهتم بسعادتك وصحتك وجيبك - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) سأعلمك أن تكون غنيا
أطلق على خبير التمويل الشخصي راميت سيثي لقب ((ساحر الثروة)) من قبل مجلة ((فوربس)) و((المعلم الجديد في المنطقة)) من قبل مجلة ((فورتشن)).
لقد قام الآن بتحديث وتوسيع كتابه الكلاسيكي الحديث عن المال لعصر جديد، حيث يقدم برنامجًا بسيطًا وقويًا دون شهادة بكالوريوس مدته 6 أسابيع، حيث يساعدك على اختيار الحسابات والاستثمارات المناسبة حتى أموالك تلقائيا من خلال عدة نقاط:
. كيفية تسديد ديونك وقروضك الطلابية بشكل أسرع مما كنت تعتقد أنه ممكن.
. كيفية إنشاء حسابات مصرفية دون رسوم وفائدة عالية والتي لن تخدعك مقابل كل قرش.
. كيف يقوم راميت بأتمتة شؤونه المالية بحيث تذهب أمواله إلى المكان الذي يريده بالضبط، وكيف يمكنك القيام بذلك أيضًا.
. كيفية التخلص من الرسوم المتأخرة (باستخدام نصوص كلمة بكلمة).
. كيفية توفير المئات أو حتى الآلاف شهريًا (ومع الاستمرار في شراء ما تحبه).
. إستراتيجية استثمارية بسيطة للغاية وتتفوق على المستشارين الماليين في لعبتهم الخاصة.
. كيفية التعامل مع شراء سيارة أو منزل، ودفع تكاليف حفل زفاف، وإنجاب الأطفال، وغيرها من النفقات الكبيرة - دون أي ضغوط.
. الكلمات الدقيقة التي يجب استخدامها للتفاوض على زيادة كبيرة في العمل. دماغ الندرة: أصلح عقليتك المتلهفة وأعد ضبط عاداتك لتزدهر بما يكفي
يكشف كتاب ((دماغ الندرة: أصلح عقليتك المتلهفة وأعد ضبط عاداتك لتزدهر بما يكفي)) عن الأسس البيولوجية والتطورية وراء تثبيتات دماغك، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العيش، ويوضح مايكل إيستر، أحد أبرز الخبراء في العالم في مجال تغيير السلوك، أن المشكلة لا تكمن فيك. المشكلة هي عقلية الندرة التي خلفها أسلافنا القدماء، حيث كان عليهم أن يبحثوا ويستهلكوا باستمرار من أجل البقاء لأن أدوات البقاء الحيوية مثل الغذاء والسلع المادية والمعلومات والقوة كانت نادرة ويصعب العثور عليها.
ولكن مع قدرتنا الحديثة على تلبية رغبتنا القديمة في الحصول على المزيد بسهولة، فإن ((عقل الندرة)) لدينا يأتي الآن بنتائج عكسية.
واكتشف في كتابه تكتيكات بسيطة يمكن أن تحركنا نحو عقلية الوفرة، وتعزز العادات الصحية، وتسمح لنا أن نعيش حياتنا على أكمل وجه ونقدر ما لدينا، بما في ذلك كيفية:
. اكتشاف إشارات الندرة المخفية لإيقاف الرغبة الشديدة قبل أن تبدأ، من مصمم ماكينات القمار اللامع في مختبر كازينو لاس فيجاس.
. حوّل قضاء الوقت بمفردك إلى حيلة السعادة المطلقة، من صناعة القهوة الحرفية للرهبان البينديكتيين.
. أعد تنشيط جينات الاستكشاف الخاصة بك لتستمتع بحياة أكثر إثارة وإشباعًا، من رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية.
. إعادة صياغة كيفية تفكيرنا في الإدمان والعادات السيئة وعلاجها، من كبير الأطباء النفسيين في العراق.
. تعرف على الوقت الذي يكون فيه لديك ما يكفي، بدءًا من امرأة تركت مسارًا وظيفيًا بقيمة مليون دولار إلى مغامرة العالم. الحياة الطيبة: دروس من أطول دراسة علمية عن السعادة في العالم
ما الذي يجعل الحياة سعيدة، حياة مرضية؟ حياة جيدة؟
في كتابهم ((الآسر)) (صحيفة وول ستريت جورنال)، يوضح مديرو دراسة هارفارد لتنمية البالغين، وهي أطول دراسة علمية أجريت عن السعادة على الإطلاق، أن الإجابة على هذه الأسئلة قد تكون أقرب مما تدرك.
ما الذي يجعل الحياة مرضية وذات معنى؟
الجواب البسيط والمثير للدهشة هو: العلاقات.
كلما كانت علاقاتنا أقوى، كلما زاد احتمال أن نعيش حياة سعيدة ومرضية وأكثر صحة. في الواقع، تكشف دراسة هارفارد لتنمية البالغين أن قوة اتصالاتنا مع الآخرين يمكن أن تتنبأ بصحة أجسادنا وأدمغتنا خلال حياتنا.
تنبثق الأفكار التي لا تقدر بثمن في هذا الكتاب من القصص الشخصية الكاشفة لمئات المشاركين في دراسة هارفارد، حيث تمت متابعتهم سنة بعد سنة طوال حياتهم البالغة، وقد تم تعزيز هذه الحكمة من خلال نتائج الأبحاث من العديد من الدراسات الأخرى.
تمت مشاهدة محادثة TED للدكتور والدينجر حول دراسة جامعة هارفارد ((ما الذي يجعل الحياة جيدة))، أكثر من 42 مليون مرة، وهي واحدة من أكثر عشر محادثات TED مشاهدة على الإطلاق.
لقد أشاد المؤلفون الأكثر مبيعًا جاي شيتي بكتاب ((الحياة الجيدة)) باعتباره ((سعيًا تمكينيًا نحو أعظم احتياجاتنا: التواصل الإنساني الهادف))، وأنجيلا داكويرث ((في مجال مزدحم بنصائح الحياة... يقف شولتز ووالدينغر منفصلين))، والسعادة. الخبيرة لوري سانتوس ((والدينغر وشولتز هما خبيران عالميان في الأشياء غير البديهية التي تجعل الحياة ذات معنى)).
من خلال قصص الحياة ((الثاقبة [و] المثيرة للاهتمام)) (دانييل جيلبرت، المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز لكتاب Stumbling on Happiness)، يُظهر لنا كتاب ((الحياة الجيدة)) كيف يمكننا أن نجعل حياتنا أكثر سعادة وذات معنى من خلال اتصالاتنا بالآخرين. التدريب من أجل حياة صحية:
مجلة يومية للطعام واللياقة البدنية
جهز نفسك من أجل صحة أفضل!
افتح مجلة اللياقة البدنية هذه وابدأ رحلتك نحو حياة صحية جديدة! سيساعدك هذا الكتاب سهل الاستخدام على تسجيل إحصائياتك اليومية من أجل ترسيخ عادات الأكل الصحي وممارسة الرياضة.
سواء كان هدفك هو فقدان الوزن، أو ممارسة المزيد من التمارين، أو تغيير إجراءات الرعاية الذاتية الخاصة بك، فإن هذه المجلة المفيدة ستبقيك على المسار الصحيح أثناء انطلاقك على مسار صحي جديد.
يتميز التدريب من أجل حياة صحية بطرق سهلة عبر النقاط:
. سجل إحصائيات يومية مهمة. اكتب وزنك، وما تأكله، ومقدار التمارين التي تمارسها، ومدى اعتنائك بنفسك كل يوم.
. مراجعة التقدم المحرز الخاص بك. تساعدك عمليات تسجيل الوصول الأسبوعية على رسم تقدمك وضبط عاداتك للمضي قدمًا.
. تتبع أهدافك. حدد أهدافك عندما تبدأ رحلتك، وسجل الأهداف اليومية، وقم بتقييم نجاحك في نهاية الكتاب. سحر الحوار: تحويل الصراع إلى تعاون
في هذا العمل الرائد، يعيد عالم الاجتماع الشهير وخبير الرأي العام العالمي دانييل يانكلوفيتش اختراع فن الحوار القديم.
لقد عرف المديرون الناجحون دائمًا كيفية اتخاذ القرارات وتعبئة زملاء العمل. ولكن مع استمرار أعمالنا في التوسع، لم تعد المحادثات والمناقشات كافية للجمع بين الأشخاص وأجنداتهم المختلفة معًا بعد الآن.
إن الحوار، عندما يمارس بشكل صحيح، سوف يربط الناس برؤية مشتركة، ويساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة كأفراد وكفريق. بالاعتماد على عقود من البحث واستخدام أمثلة واقعية، يحدد كتاب سحر الحوار استراتيجيات محددة للمناورة في مجموعة واسعة من المواقف ويعلم المديرين والقادة ورجال الأعمال وغيرهم من المهنيين كيفية النجاح في الاقتصاد العالمي الجديد، حيث المزيد من اللاعبين المشاركين في صنع القرار أكثر من أي وقت مضى.
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