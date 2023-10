MSCI تعيد تصنيف مؤشرات MSCI Nigeria من حالة الأسواق الجديدة إلى حالة الأسواق المستقلة

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )-- شركة .MSCI Inc (المدرجة في بورصة نيويورك باسم:MSCI)، وهي المزود الرائد لأدوات وخدمات دعم القرار النقدي لمجتمع الاستثمار العالمي، أعلنت اليوم أنه ستتم إعادة تصنيف مؤشرات MSCI Nigeria من حالة الأسواق الجديدة إلى حالة الأسواق المستقلة في خطوة واحدة تتزامن مع مراجعة مؤشر فبراير 2024.

يتبع هذا الاستنتاج التعليقات الواردة من المشاركين في السوق من مشاورتها الموسعة الأخيرة حول اقتراح إعادة تصنيف السوق لمؤشرات MSCI Nigeria.

منذ مارس 2020، أثرت تحديات السيولة في سوق الصرف الأجنبي النيجيري باستمرار على إمكانية الوصول إلى سوق الأسهم، مما أدى إلى مخاوف مستمرة بشأن إعادة رأس المال إلى الوطن وفجوة كبيرة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية لعملة نيجيريا المحلية النيرة. وقد تسبب هذا في مواجهة المستثمرين المؤسسيين الدوليين تحديات متكررة مع قابلية تكرار المؤشر وقابلية استثمار مؤشرات MSCI Nigeria وغيرها من المؤشرات التي هم جزء منها.

في 22 يونيو 2023، أعلنت MSCI أن التعليقات من المشاركين في السوق التي تم الحصول عليها كجزء من المشاورات الأولية التي أجريت من يونيو 2022 إلى يونيو 2023 تشير إلى أن الوصول المحدود إلى سوق الأسهم النيجيرية من شأنه أن يبرر إزالة مؤشرات MSCI Nigeria من مؤشرات MSCI للأسواق الجديدة. ومع ذلك، مددت MSCI فترة التشاور حتى 29 سبتمبر 2023 لإتاحة مزيد من الوقت حتى يستقر وضع السيولة في سوق العملات الأجنبية النيجيري بعد التدابير التي أعلنها البنك المركزي النيجيري في 14 يونيو 2023. لم يلاحظ المشاركون في السوق أي تحسن كبير في سيولة العملات الأجنبية خلال فترة التشاور الممتدة، مما يؤكد أن سهولة تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة في مؤشرات MSCI Nigeria لا تتوافق مع المعايير المتوقعة من الأسواق الجديدة. وقد أدى ذلك إلى قرار MSCI بإعادة تصنيف مؤشرات MSCI Nigeria.

من أجل تسهيل إمكانية تكرار المؤشر في وقت إعادة التصنيف، ستقوم MSCI بحذف كل ورقة مالية نيجيرية من مؤشرات MSCI للأسوق الجديدة بسعر صفر فعليًا اعتبارًا من نهاية 29 فبراير 2024. ستتم مشاركة المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع والتفاصيل الأخرى المتعلقة بتنفيذ إعادة التصنيف في تاريخ أقرب إلى إعادة التصنيف.

-انتهى-

إن شركة MSCI هي مُزود رائد لأدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة، بفضل ما نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نقوم بإنشاء حلول رائدة ومعززة بالأبحاث يستخدمها العملاء للحصول على نظرة ثاقبة حول عملية الشفافية وتحسينها على امتداد عملية الاستثمار.

