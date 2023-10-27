MSCI تعيد تصنيف مؤشرات MSCI Nigeria من حالة الأسواق الجديدة إلى حالة الأسواق المستقلة

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )-- شركة .MSCI Inc (المدرجة في بورصة نيويورك باسم:MSCI)، وهي المزود الرائد لأدوات وخدمات دعم القرار النقدي لمجتمع الاستثمار العالمي، أعلنت اليوم أنه ستتم إعادة تصنيف مؤشرات MSCI Nigeria من حالة الأسواق الجديدة إلى حالة الأسواق المستقلة في خطوة واحدة تتزامن مع مراجعة مؤشر فبراير 2024.

يتبع هذا الاستنتاج التعليقات الواردة من المشاركين في السوق من مشاورتها الموسعة الأخيرة حول اقتراح إعادة تصنيف السوق لمؤشرات MSCI Nigeria.

منذ مارس 2020، أثرت تحديات السيولة في سوق الصرف الأجنبي النيجيري باستمرار على إمكانية الوصول إلى سوق الأسهم، مما أدى إلى مخاوف مستمرة بشأن إعادة رأس المال إلى الوطن وفجوة كبيرة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية لعملة نيجيريا المحلية النيرة. وقد تسبب هذا في مواجهة المستثمرين المؤسسيين الدوليين تحديات متكررة مع قابلية تكرار المؤشر وقابلية استثمار مؤشرات MSCI Nigeria وغيرها من المؤشرات التي هم جزء منها.

في 22 يونيو 2023، أعلنت MSCI أن التعليقات من المشاركين في السوق التي تم الحصول عليها كجزء من المشاورات الأولية التي أجريت من يونيو 2022 إلى يونيو 2023 تشير إلى أن الوصول المحدود إلى سوق الأسهم النيجيرية من شأنه أن يبرر إزالة مؤشرات MSCI Nigeria من مؤشرات MSCI للأسواق الجديدة. ومع ذلك، مددت MSCI فترة التشاور حتى 29 سبتمبر 2023 لإتاحة مزيد من الوقت حتى يستقر وضع السيولة في سوق العملات الأجنبية النيجيري بعد التدابير التي أعلنها البنك المركزي النيجيري في 14 يونيو 2023. لم يلاحظ المشاركون في السوق أي تحسن كبير في سيولة العملات الأجنبية خلال فترة التشاور الممتدة، مما يؤكد أن سهولة تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة في مؤشرات MSCI Nigeria لا تتوافق مع المعايير المتوقعة من الأسواق الجديدة. وقد أدى ذلك إلى قرار MSCI بإعادة تصنيف مؤشرات MSCI Nigeria.

من أجل تسهيل إمكانية تكرار المؤشر في وقت إعادة التصنيف، ستقوم MSCI بحذف كل ورقة مالية نيجيرية من مؤشرات MSCI للأسوق الجديدة بسعر صفر فعليًا اعتبارًا من نهاية 29 فبراير 2024. ستتم مشاركة المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع والتفاصيل الأخرى المتعلقة بتنفيذ إعادة التصنيف في تاريخ أقرب إلى إعادة التصنيف.

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حول MSCI

إن شركة MSCI هي مُزود رائد لأدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة، بفضل ما نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نقوم بإنشاء حلول رائدة ومعززة بالأبحاث يستخدمها العملاء للحصول على نظرة ثاقبة حول عملية الشفافية وتحسينها على امتداد عملية الاستثمار.

يمكن العثور على عملية تقديم شكوى رسمية حول مؤشر على صفحة تنظيم المؤشرات على موقع MSCI الإلكتروني على: .

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لا تمثل عوائد المؤشر نتائج التداول الفعلي للأصول/الأوراق المالية القابلة للاستثمار. تحتفظ MSCI بالمؤشرات وتحسبها، ولكنها لا تدير الأصول الفعلية. قد ينحرف حساب المؤشرات وعوائد المؤشر عن المنهجية المذكورة. لا تعكس عوائد المؤشر دفع أي رسوم مبيعات أو رسوم قد يدفعها المستثمر لشراء الأوراق المالية الكامنة وراء المؤشر أو الاستثمارات المرتبطة بالمؤشر. سيؤدي فرض هذه الرسوم والتكاليف إلى اختلاف أداء الاستثمار المرتبط بالمؤشر عن أداء مؤشر MSCI.

قد تحتوي المعلومات على بيانات تم اختبارها مرة أخرى. الأداء الذي تم اختباره مرة أخرى ليس أداءً فعليًا، ولكنه افتراضي. غالبًا ما تكون هناك اختلافات جوهرية بين نتائج الأداء التي تم اختبارها مرة أخرى والنتائج الفعلية التي حققتها لاحقًا أيّ إستراتيجية استثمار.

مكونات مؤشرات MSCI للأسهم هي الشركات المدرجة، والتي يتم تضمينها أو استبعادها من المؤشرات وفقًا لتطبيق منهجيات المؤشر ذات الصلة. وفقًا لذلك، قد تشمل المكونات في مؤشرات أسهم MSCI شركة .MSCI Inc أو عملاء MSCI أو موردي MSCI. إن إدراج ورقة مالية في مؤشر MSCI ليس توصية من MSCI لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بهذه الورقة المالية، ولا يعتبر نصيحة استثمارية.

يمكن استخدام البيانات والمعلومات التي تنتجها مختلف الشركات التابعة لشركة .MSCI Inc، بما في ذلك MSCI ESG Research LLC وBarra LLC، في حساب بعض مؤشرات MSCI. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في منهجيات المؤشر ذات الصلة على .

تتلقى MSCI تعويضًا فيما يتعلق بترخيص مؤشراتها لأطراف ثالثة. تشمل إيرادات شركة .MSCI Inc الرسوم بناءً على الأصول في الاستثمارات المرتبطة بالمؤشر. يمكن العثور على المعلومات في ملفات شركة .MSCI Inc في قسم علاقات المستثمرين في msci.

MSCI ESG Research LLC هي مستشارة استثمار مسجلة بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 وهي شركة تابعة لشركة .MSCI Inc ولا توصي MSCI أو أيٌّ من منتجاتها أو خدماتها بأيّ رأي أو تصادق عليه أو توافق عليه أو تعبر عنه بأيّ شكل آخر في ما يتعلق بأي جهة إصدار أو أوراق مالية أو منتجات مالية أو أدوات أو إستراتيجيات تداول ولا تُعدّ منتجات أو خدمات MSCI توصية باتخاذ (أو الامتناع عن اتخاذ) أيّ نوع من قرارات الاستثمار ولا يجوز الاعتماد عليها على هذا النحو، شريطة أن المنتجات أو الخدمات المعمول بها من MSCI ESG Research قد تشكل نصيحة استثمارية. لم يتم تقديم مواد أبحاث MSCI ESG، بما في ذلك المواد المستخدمة في أيٍّ من مؤشرات MSCI ESG أو غيرها من المنتجات، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو أي هيئة تنظيمية أخرى ولم تحصل على موافقة منها. يتم إنتاج بيانات MSCI ESG والتصنيفات المناخية والأبحاث والبيانات من قِبل MSCI ESG Research LLC، وهي شركة تابعة لشركة .MSCI Inc وتعد مؤشرات MSCI ESG والتحليلات والعقارات من منتجات .MSCI Inc التي تستخدم معلومات من MSCI ESG Research LLC. تدار مؤشرات MSCI من قِبل MSCI Limited (المملكة المتحدة).

يرجى ملاحظة أن الجهات المصدرة المذكورة في مواد أبحاث MSCI ESG لها أحيانًا علاقات تجارية مع MSCI ESG Research و/أو .MSCI Inc (يشار إليها مجتمعة باسم "MSCI") وأن هذه العلاقات تُوجد تضاربًا محتملاً في المصالح. في بعض الحالات، يشتري المصدرون أو الشركات التابعة لهم الأبحاث أو المنتجات أو الخدمات الأخرى من واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لشركة MSCI. في حالات أخرى، تقوم MSCI ESG Research بتصنيف المنتجات المالية مثل الصناديق المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة التي يديرها عملاء MSCI أو الشركات التابعة لهم، أو تستند إلى مؤشرات .MSCI Inc. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المكونات في مؤشرات أسهم .MSCI Inc الشركات التي تشترك في منتجات أو خدمات MSCI. في بعض الحالات، يدفع عملاء MSCI رسومًا تعتمد كليًا أو جزئيًا على الأصول التي يديرونها. اتخذت MSCI ESG Research عددًا من الخطوات للتخفيف من تضارب المصالح المحتمل وحماية سلامة واستقلالية أبحاثها وتصنيفاتها. يتوفر المزيد من المعلومات حول تدابير التخفيف من حدة النزاع هذه في نموذج ADV الخاص بنا، المتاح على .

يتطلب أي استخدام أو الوصول إلى منتجات أو خدمات أو معلومات من MSCI الحصول على ترخيص من MSCI. MSCI وBARRA وRiskMetrics وIPD وغيرها من العلامات التجارية وأسماء المنتجات الخاصة بشركة MSCI هي علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات تجارية مسجلة لشركة MSCI أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية. تم تطوير المعيار العالمي لتصنيف الصناعة (GICS) بواسطة وهو ملكية حصرية لشركة MSCI وS&P Global Market Intelligence. "المعيار العالمي لتصنيف الصناعة (GICS)" هو علامة خدمة لشركة MSCI وS&P Global Market Intelligence.

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